Celníci zadrželi 800 kilo nelegálního kratomu. Největší záchyt v historii Česka

Kvůli vyšetřování nemohla sdělit podrobnosti, tedy například kde celníci kratom zadrželi či jestli byli v této souvislosti zadrženi nějací lidé. Celníci podle ní poskytnou informace v dalších dnech.
Kratom v Česku figuruje na seznamu psychomodulačních látek s nízkým rizikem, dospělí lidé si jej mohou koupit v licencovaných prodejnách.
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Licenci na prodej kratomu má podle seznamu ministerstva zdravotnictví stovka firem a podnikatelů. Užívání kratomu v Česku výrazně roste, zkušenost s ním má až několik procent dospělých a více než desetina mladých.
Současná vláda se chystá legální prodej zpřísnit a důsledně potírat prodej nelegální. O zákazu kratomu vláda před nedávnem jednala, rozhodnutí ale odložila. Kratom pokládá za velmi rizikovou látku a poukazuje na závažné intoxikace zejména mladých lidí.
Do Česka bylo loni dovezeno rekordních 490 tun kratomu, meziročně o 134 tun víc. Od roku 2021 import kratomu ze zemí mimo Evropskou unii vzrostl šestnáctinásobně. Importovaných 490 tun kratomu odpovídá zhruba 160 až 250 milionům dávek.
Kratom pochází z tropické rostliny, používá se jako prášek. Hlavním rizikem spojeným s jeho užíváním je možnost vzniku závislosti a předávkování. Mezi nejčastější negativní účinky kratomu patří pohybový motorický neklid, zrychlené bušení srdce, zvracení a zmatenost.