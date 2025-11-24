Němci chtějí odvézt jen desetinu odpadu z Heršpic, ministerstvo sází na policii

Autor: iDNES.cz, ČTK
  16:02aktualizováno  16:02
Ministerstvo životního prostředí čeká další kolo jednání s bavorskými úřady o odvozu více než 300 tun nelegálně uloženého odpadu v brněnských Horních Heršpicích. Končící Ministr Petr Hladík (KDU-ČSL) připomněl, že podle české policie veškerý odpad pochází od německé společnosti Roth International. Němci však mají pochybnosti o jeho původu, a proto jej zatím neplánují odvézt všechen.
Na pozemku v brněnských Horních Heršpicích leží od loňska nelegálně přes 317...

Pokud by se jednání s německou stranou nepohnula, jako další krok by podle Petra Hladíka připadalo v úvahu zaslání diplomatické nóty. Jednání ale mohou trvat dny až týdny.

Odpad v Horních Heršpicích pochází ze stejné firmy jako materiál, který úřady řešily v Jiříkově na Bruntálsku. Tam německá strana už všechen odpad v uplynulých týdnech odvezla.

Nelegální skládka v Brně zmizí, odpad se vrátí do Německa, ujistil ministr Hladík

V Jiříkově však byl původ odpadu zřejmý, zatímco v případě Horních Heršpic hodlá bavorská Horní Falc odvézt jen asi desetinu. U většiny pochybuje o tom, že ho tam navezla firma Roth International.

„V případě Brna se teď opíráme o závěr české policie, která potvrdila, že jde rovněž o odpad společnosti Roth International,“ uvedl Hladík. Právě tento verdikt policie podle něj hraje v nadcházejících jednáních důležitou roli.

26. února 2025

V Brně leží podle dosavadního zjištění České inspekce životního prostředí více než 317 tun plastů, laminátů a dalších materiálů z demontáží letadel či větrných turbín. Do Česka jej loni od června do října navezly kamiony Roth International, českým příjemcem byla firma Piroplastik. Proti Jiříkovu, kde šlo o asi 170 tun materiálu, leží u Brna bezmála dvojnásobné množství.

Podle dřívějších informací ministerstva i inspekce může být nelegální převážení odpadu součástí organizované trestné činnosti. V souvislosti s případy už jsou v Německu i Česku obviněni dva lidé, mimo jiné jednatel Roth International. Firma se dostala do insolvence.









