Na statku u Vyškova dál zůstávají haldy odpadu, policie stíhá firmu a dva lidi

Oldřich Haluza
  14:12
Zatímco část nelegálního odpadu z brněnských Horních Heršpic už kamiony odvezly a po domluvě úřadů zmizí i zbytek, jiné podobně zasažené místo na jihu Moravy zůstává bez jakékoliv viditelné změny. Areál v Křižanovicích u Bučovic na Vyškovsku už více než rok přetéká „horami“ odpadu převážně i Itálie. Posun nicméně nastal u policejního vyšetřování, podle informací iDNES.cz kriminalisté zahájili trestní stíhání dvou lidí a firmy Hypo stavby.

Odpad „okupuje“ někdejší zemědělský statek v obci se zhruba 900 obyvateli. Haldy jsou až desítky metrů dlouhé a několik metrů vysoké, takže jdou vidět i zpoza plotu, protože ho výrazně „přečuhují“.

Hromady tvoří textil, zbytky z aut tvořené hlavně polstrováním a odpadní plasty. Nacházejí se nejen venku, ale i uvnitř v halách. Dohromady se jedná o víc než tisíc tun odpadu.

Areál nechala takto zaplavit firma Hypo stavby, jež má statek v pronájmu. V Křižanovicích nejprve využila jinou lokalitu – bývalou pilu u nádraží. Povolení k uložení však neměla ani na jednom z míst. Od České inspekce životního prostředí (ČIŽP) původně za své počínání vyfasovala tři pokuty v souhrnné výši 650 tisíc korun. Společnost neměla povolení ani na dovoz odpadu z Itálie.

Ke třem postihům se nedávno přidala i další, tentokrát značně přísnější sankce. „Dne 29. prosince nabyla právní moci pokuta čtyři miliony korun za nakládání s odpady v celkovém množství dva tisíce tun na čtyřech místech, která k tomu nebyla určena podle zákona o odpadech. Konkrétně v areálu města Orlová, na pozemku v Petřvaldu u Karviné a v areálech bývalé pily a zemědělského družstva v Křižanovicích,“ sděluje mluvčí ČIŽP Miriam Loužecká.

Kromě inspekce se o záležitost kvůli dovážce odpadu bez patřičných papírů začala zajímat policie, která nedávno posunula věc do nové fáze. „Bylo zahájeno trestní stíhání dvou fyzických a jedné právnické osoby pro trestný čin neoprávněné nakládání s odpady,“ informuje policejní mluvčí Pavel Šváb. Podle informací iDNES.cz policisté stíhají právě zmiňovanou firmu, jejího majitele Jana Hrocha a ředitele Libora Jusku.

Statek zaplnily hromady odpadu. Firma tvrdí, že ho chce recyklovat, povolení nemá

Zatímco proti rozhodnutí o čtyřmilionové pokutě se firma neodvolala, usnesení o zahájení stíhání její právník napadl s pomocí dvou stížností. Zároveň řeší i postih od inspekce, protože podle Hrocha byla společnost potrestaná dvakrát za totéž.

Vše máme rozjeté, tvrdí majitel firmy

Majitel firmy připouští, že udělali chybu. „Neznalost zákona nás neomlouvá. Měli jsme povolení, ale nenahlásili jsme, že odpad vozíme z Itálie. Zařizovala nám to firma, ale dovoz nenahlásila úřadům. Když jsme odpad vozili, bylo vše v pořádku, ale pak nás nahlásili, že jde o nebezpečný odpad, což nebyla pravda. Řekli jsme, že si potřebné donahlásíme, ale to už nešlo,“ tvrdí Hroch.

Doplnil, že následovalo policejní vyšetřování, což trvá rok a půl. Kvůli tomu má firma zablokované účty. Policie podle jeho slov v zahájeném trestním stíhání navrhuje podmínku a peněžitý trest.

Majitel firmy trvá na tom, že slibovaný plán na zřízení recyklační linky v Křižanovicích za zhruba 75 milionů korun platí. Speciální zařízení by odpad podrtilo na malé kousky a z nich následně vytvořilo desky pro stavebnictví sloužící jako náhrada za sádrokartony či OSB desky. Využitelné by byly třeba pro bednění či odhlučnění silnic. „Linku máme objednanou. Opravdu chceme odpad zpracovávat. Na nové desky už máme objednávku,“ prohlašuje Hroch.

Plasty, kusy křídel nebo vrtulí. Pozemek ukrývá stovky tun nelegálního odpadu

Povolení na zpracování odpadu pomocí linky však firma dosud nemá. Plánuje si o něj požádat, jakmile věc uzavře policie. Hroch doufá, že se tak stane ještě v lednu. Linka by podle něj poté mohla být nainstalovaná nejpozději za tři měsíce, tedy přibližně v dubnu. Loni na jaře přitom prohlašoval, že potřebné papíry by mohli získat do konce letních prázdnin a linku instalovat v listopadu či prosinci. „Vše máme rozjeté, čekáme, až policie případ uzavře,“ dušuje se nyní.

Hromady odpadu mezitím zůstávají na místě. Firma podle Hrocha v areálu dosud udělala nové oplocení či přívody elektřiny a vody. Jinak dál vyčkává, protože nemůže disponovat s vlastními prostředky. „V areálu se zatím bohužel nic neděje. Naposledy říkali, že na záměru pracují. Jednou za čas se sami ozvou, naposledy v prosinci,“ zmiňuje starostka obce Marie Rozehnalová (nez.).

Hladík chce na místo dostat Macinku

Kromě policie a inspekce řeší nelegální odpad v Křižanovicích také ministerstvo životního prostředí. Resort aktuálně usiluje o jeho navrácení do zemí, odkud jej do Česka kamiony přivezly.

„Na základě podkladů od ČIŽP jsme oslovili všechny dotčené zahraniční úřady s žádostí o vrácení. Předali jsme jim dokumenty k odpadům, jak nám je zaslaly kontrolní orgány. Byl dovezen od pěti italských a dvou polských společností. Jsme v kontaktu se všemi úřady, komunikujeme s nimi. S ohledem na zapojení více firem z více zemí je tento případ velmi komplikovaný,“ podotýká mluvčí ministerstva Veronika Krejčí s tím, že odpad by putoval do Itálie i Polska.

Loni na jaře neohlášeně navštívil statek překypující odpadem tehdejší ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL). Byť po konci v čele resortu už nemůže do rozhodování vstupovat, případ dál sleduje. „Situaci považuji za natolik závažnou, že se o ni nadále zajímám. Požádal jsem ministra a ministerstvo o informace, abych měl k dispozici aktuální a ověřené podklady o tom, v jakém stavu se kauza nachází, jaké kroky stát podniká a jak jsou plněna nápravná opatření, včetně sankce uložené ČIŽP,“ oznamuje Hladík.

Prvních 35 tun nelegálního odpadu odvezou Němci z Brna za týden, většina zůstává

Exministr chce, aby statek co nejdříve osobně navštívil jeho nástupce ve funkci Petr Macinka (Motoristé sobě). „Abychom mu mohli problém na místě představit,“ zdůvodňuje Hladík. Kvůli případu zůstává v kontaktu se starostkou Rozehnalovou.

Úřady v poslední době zaměstnala také nelegální skládka na pozemku v brněnských Horních Heršpicích. Od předloňska tam leželo dohromady 317 tun směsi různých druhů plastů a laminátů, bílých vláken, kusů křídel nebo velkoobjemových vaků. První část kamiony odvezly zpátky do Německa před Vánocemi, zbylých 280 tun bude s jistotou následovat později.

14. dubna 2025

