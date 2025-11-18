Vystrašené sestry čekaly na první hlídku v lůžkové části ve druhém patře nemocniční budovy. Pacienta popsaly jako agresivního a statného muže, který odmítal akceptovat léčebné postupy.
Policisté nejprve propátrali celé interní oddělení, nikde však agresora nenašli. Začali proto procházet další části budovy.
Posléze zjistili, že se agresor uzamkl a zabarikádoval uvnitř vrátnice společně se zaměstnankyní bezpečnostní agentury. Pokusy o domluvu přes otevřené okno skončily bez úspěchu. „Odmítal otevřít dveře a vyhrožoval všem přítomným,“ uvedli boskovičtí strážníci.
V okamžiku mužovy nepozornosti se dovnitř do místnosti dostali dva policisté a pomocí chvatů a hmatů ho zpacifikovali.
„Na místo byl ihned přivolán zdravotnický personál, který mu poskytl potřebnou péči. Hlídky poté asistovaly při jeho převozu na oddělení JIP, kde byl předán do péče zdravotníků,“ doplnili boskovičtí strážníci s tím, že celý zásah proběhl bez zranění a škod na majetku.