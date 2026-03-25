Nemocnice Břeclav má nový nízkoprahový urgentní příjem za 81 milionů korun

Krajská nemocnice v Břeclavi má nový nízkoprahový urgentní příjem za 81 milionů korun. Zázemí disponuje vybavením, které může výrazně zkrátit dobu od přijetí pacienta po jeho propuštění do domácí péče, uvedla dnes v tiskové zprávě mluvčí nemocnice Eliška Windová. Na konci ledna zprovoznil Jihomoravský kraj urgentní příjem také ve vyškovské nemocnici.
"Urgentní příjem jsme vybudovali v místě, kam byli pacienti zvyklí chodit velmi často, tedy do chirurgické ambulance a na pohotovost. Nicméně v současné době se bavíme o zcela novém a plně vybudovaném vstupním bodu pro ty, kteří jsou v bezprostředním ohrožení a potřebují okamžitou pomoc našich odborníků, a to 24 hodin denně," sdělil ředitel nemocnice Petr Baťka.
Na urgentním příjmu se podle nemocnice soustředí specializovaná odborná péče a nové diagnostické přístroje, které umožňují rychlé a kvalitní ošetření. Zahrnuje například příjmovou interní a chirurgickou ambulanci, traumatologickou ambulanci, zákrokový sál, zázemí pro lékaře a sestry či čekárnu pro 50 lidí. Pro snadnější orientaci slouží nová informační tabule.
"Jsem rád, že můžeme Nemocnici Břeclav opět posunout o krok dál. Nízkoprahový urgentní příjem je pro tak velkou a významnou nemocnici, jakou ta břeclavská bezesporu je, naprostou nezbytností. Přináší zásadní zlepšení dostupnosti akutní péče. Pacient s náhlým zdravotním problémem tady má na jednom místě nepřetržitě k dispozici kompletní diagnostiku i odbornou péči," dodal hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL).
Nemocnice Břeclav patří podle Windové k páteřním nemocnicím Jihomoravského kraje. Stará se o pacienty z Břeclavska, Hustopečska či Mikulovska.