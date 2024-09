Brněnská nemocnice kvůli povodni evakuuje pacienty, personál pomůže jinde

Povodně 2024 Sledovat další díly na iDNES.tv

Evakuace v Nemocnici Milosrdných bratří se dotkla celkem 180 pacientů. Akutní případy byly v pátek převezeny do ostatních brněnských nemocnic, sobotní převoz mířil do zařízení jinde na jižní Moravě.

V pátek byli převezeni pacienti z anesteziologicko-resuscitačního oddělení a jednotky intenzivní péče, v sobotu dopoledne z chirurgie. Zbývá ještě vyklidit léčebnu dlouhodobě nemocných, která je největší. V sobotu v poledne byla evakuována většina pacientů, zaznělo na brífinku nemocnice.

Zařízení spravované městem leží v záplavovém území u Svratky, jejíž hladina stoupá. Hrozí, že se voda dostane do nemocnice a mohla by zkratovat elektřina, což by ohrozilo pacienty na přístrojích. „Panují obavy ze zatopení důležitých částí nemocnice. Hrozí to rozvodné síti, IT přípojkám, ale i kuchyni a jídelně,“ sdělil ředitel nemocnice Pavel Piler.

„Přestože se Svratka nejspíš nevylije z koryta, spodní kanalizací nastupuje voda do suterénů,“ poznamenal jihomoravský hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL). Voda ovšem zatím ani v suterénu nemocnice není, vše se děje preventivně. Milan Tlamka za hasiče informoval, že monitorují spodní patra. „Až začne problém, vypneme tam elektrické zdroje, nebo budeme odčerpávat vodu,“ uvedl.

Personál posílí jiné nemocnice

Evakuaci prováděli záchranáři, kteří v pátek vytvořili osm výjezdových skupin, v sobotu přibyly další tři posádky. Akce podle ředitelky jihomoravské záchranky Hany Albrechtové probíhala klidně.

„Kdy se budou moct pacienti vrátit, to teď vůbec nedokážu říct. Ale náš personál samozřejmě posílí nemocnice, kam ti lidi zamířili. Řešili jsme to tak, aby bylo možné se o všechny postarat. Zároveň máme seznam pacientů a budeme příbuzné informovat, kde jsou,“ podotkl Piler.

Nemocnice vzhledem k hydrometeorologické situaci už v pátek uzavřela akutní příjem na všechna oddělení včetně porodního a gynekologické pohotovosti. Zároveň zakázala návštěvy na všech odděleních.

Krajský radní pro zdravotnictví Karel Podzimek (ODS) dal pokyn ředitelům nemocnic na jihu Moravy, aby tam, kde je to možné, propustili pacienty do domácí péče, což pomůže uvolnit potřebná lůžka. „Prosíme, aby lidé využívali nemocniční zařízení jen, když je opravdu potřeba je navštívit, a nezatěžovali záchranku,“ vyzývá Grolich.

„Se všemi nemocnicemi jsme neustále v kontaktu. Prosím, buďte na sebe opatrní a dbejte pokynů odborníků z Integrovaného záchranného systému. Jsou to profesionálové, kteří mají situaci pevně v rukou,“ apeluje Podzimek. Později doplnil, že v jiných nemocnicích v kraji se zatím evakuace nechystá.

Katastrofa se v Brně nečeká, rizikem je vítr

Na evakuaci pacientů z jiných nemocnic se připravila například Úrazová nemocnice v Brně. Uvolnila zatím 35 lůžek a mimořádně svolala deset lékařů a 25 zdravotních sester. Ve Vojenské nemocnici v Brně přesunuli drahé přístroje a vybavení do vyšších prostor budov, připravili zábrany z pytlů a rovněž posílili personál. V krajské nemocnici v Břeclavi zatím přijímají pouze preventivní opatření.

Podle brněnské primátorky Markéty Vaňkové (ODS) by se podle aktuálních predikcí neměla Svratka dostat mimo koryto. „U Svitavy je to sice složitější, ale nemyslíme si, že by melo dojít v Brně k evakuaci osob. Ale případně jsme připraveni,“ uvedla.

Povodí Moravy ovšem varuje, že pokud se přidá vítr, budou padat stromy a na tocích se budou tvořit zátarasy.

V případě hromadnější evakuace v Brně by hlavním centrem bylo zdejší výstaviště. „Odtud by pak šli lidé do škol a kulturních domů podle povodňových plánů jednotlivých městských části,“ nastínila Vaňková.

Katastrofický scénář se však v největším městě jižní Moravy neočekává. „Nebudou padat domy, ale bude nastupovat voda. Bude to však známé pět až šest hodin dopředu, takže lidé budou mít čas se připravit,“ oznámil Grolich.

Před intenzivními srážkami kolem Dalečína na Ždársku by měla Brno ochránit Vodní nádrž Vír na řece Svratce. Je v ní prostor ještě asi na 8,5 metru vody. „Nádrž Vír by měla pojmout i stoletou vodu. Zatím vše držíme v přehradách a korytech řek, je ale třeba se připravit. Hladiny řek během dneška stoupat budou, večer proto opět zasedne povodňová komise,“ oznámil Grolich.