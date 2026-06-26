Nemocnice na jihu Moravy kvůli horku zákroky neodkládají, je více úrazů

Jihomoravské nemocnice v souvislosti s vysokými teplotami zákroky neodkládají. Ve dnech, kdy jsou na jihu Moravy několik dní v řadě tropické teploty, se zařízení snaží dbát na pitný režim pacientů i lékařů nebo prostory více klimatizovat, zjistila dnes ČTK od zástupců nemocnic. Některé z nich evidují vyšší počet úrazů. Vysoké teploty jsou nebezpečné jak pro starší, tak pro mladé lidi. Nepříznivý vliv mohou mít například na lidi s onemocněním ledvin, srdce či pacienty s cukrovkou.
Ve svatoanenské nemocnici je většina prostor klimatizována. Pacientů s kolapsovými stavy eviduje nemocnice na urgentním příjmu podle jejího mluvčího Jiřího Erlebacha zatím jen několik. "Je to spíše nárazové," řekl. Zvýšené teploty se podle něj projeví u několika skupin pacientů. "Zvyšuje se počet úrazů, včetně dopravních nehod. Důvodem je nejen zvýšená aktivita v souvislosti se zvýšením sportovních a volnočasových aktivit, ale i snížení pozornosti vlivem horkého počasí a mnohdy i alkoholu," uvedl Erlebach.
Vysoké teploty mohou také zhoršit stav lidí s chronickým onemocněním. "Chroničtí pacienti, kteří špatně snášejí vedra, si v tomto čase ruší plánované kontroly, protože se obávají, že cestu na kontrolu a zpět domů nezvládnou," řekl Erlebach. Potíže mají i mladí. "Protože podcení vliv extrémního počasí a přeceňují svoje síly," dodal.
Zvýšený počet úrazů zaznamenala krajská nemocnice v Břeclavi. Apeluje proto na lidi, aby v těchto horkých dnech omezili aktivitu. "Chtěli bychom poprosit lidi, aby si uvědomovali, že to teplo je extrémní. Máme zvýšený příjem úrazů ze sportu, lidé chodí běhat, jezdí na kole, jsou závody, které se nezrušily," řekla mluvčí zařízení Eliška Windová.
Všechny výkony, plánované i akutní, zajišťuje i brněnská Fakultní nemocnice v Bohunicích. "Na vysoké teploty, které nás čekají, se v nemocnici ale připravujeme. Rozmísťujeme mobilní klimatizace, kde je to potřeba, dbáme na pitný režim jak personálu, tak také našich pacientů," uvedl zástupce ředitele pro zdravotní péči Michael Doubek. Vyšší počet pacientů v souvislosti s extrémními teplotami zatím nemocnice nemá.
Na jihu Moravy teploty už několik dní překračují 30 stupňů Celsia. V sobotu teploty dle předpovědi meteorologů vystoupají na 35 až 38 stupňů Celsia, v neděli na 36 až 40 stupňů.