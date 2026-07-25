Nemocnice Tišnov modernizuje historický pavilon, pokoje budou pohodlnější

Krajská nemocnice v Tišnově pracuje na modernizaci Kuthanova pavilonu, což je jedna ze součástí nemocničního areálu z konce 19. století. Po úpravách získá každý z pacientských pokojů toaletu a koupelnu. Budou rovněž vybavené zdvihacími zařízeními pro polohování pacientů. Zvýší se tak komfort pro ně i pro personál, řekl ČTK technicko-provozní náměstek Martin Reissner.
Součástí projektu za 32,5 milionů korun je mimo jiné i vybudování nové tělocvičny pro rehabilitaci pacientů. Většinu peněz nemocnice získala z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).
"Toto je nemocnice postavená v 90. letech 19. století, to znamená pokoj za pokojem napravo a pokoj za pokojem nalevo. Na konci chodby jsou sprchy, vedle toho toalety. Na té dlouhé chodbě jsme vždycky vzali blok tří pokojů, ten prostřední se zrušil, probouraly se dveře z těch pokojů po stranách a z toho pokoje uprostřed vznikla toaleta a koupelna pro ty dva vedlejší pokoje," řekl Reissner. "Bude to výrazný krok z 19. do 21. století včetně toho, že tam třeba budeme mít standardně na těch pokojích namontované zdvihací systémy," podotknul náměstek.
Stavební práce by mohly skončit do konce roku. "Abychom nerušili provoz zbytku nemocnice, tak my tu stavbu máme od zbytku nemocnice oddělenou. Kvůli hluku a prachu se vybudovala dočasná zeď z příček," uvedl Reissner.
V minulých letech se nemocnici podařilo získat prostředky z IROP také na zvýšení kybernetické bezpečnosti. Projekt vyšel na bezmála 13,5 milionu korun. Loni za prostředky ze stejného operačního programu zavedla nemocnice jednotný software, který pomáhá s péčí o pacienta od první chvíle, kdy se do nemocnice dostane. "Má číslo, jsou v něm základní údaje, jaké má teploty, jak se vyvíjí jeho zdravotní stav. Pomáhá to skladovému hospodářství či distribuci léků," řekl Reissner.
Tišnovská nemocnice vznikla na konci 90. let 19. století, kdy se lékař František Kuthan rozhodl postavit na severozápadním úpatí lesa Klucanina sanatorium a vodoléčebný ústav. Její součástí je i léčebna dlouhodobě nemocných, oddělení následné rehabilitační péče a ambulance. Je jednou z devíti nemocnic zřizovaných Jihomoravským krajem. Další jsou ve Znojmě, Kyjově, Břeclavi, Vyškově, Hodoníně, Ivančicích, Letovicích a Hustopečích.