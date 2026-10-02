Nemocnice v Letovicích na Blanensku dokončila vestavbu s tělocvičnou

Nemocnice v Letovicích na Blanensku dokončila půdní vestavbu na hlavní budově za 53 milionů korun. Její součástí je rehabilitační tělocvična, šatny a sociální zázemí pro zaměstnance, uvedl v tiskové zprávě Petr Holeček z tiskového oddělení Jihomoravského kraje.
Hlavní budova nemocnice je památkově chráněný objekt z 18. století, který byl původně klášterem. Při přestavbě bylo podle kraje třeba respektovat historický charakter stavby a přitom splnit požadavky na moderní provoz zdravotnického zařízení.
"Významnou technickou změnou je nová serverovna, která modernizuje technologické zázemí nemocnice a přispívá také ke zvýšení úrovně kybernetické bezpečnosti," uvedla ředitelka nemocnice Lucie Bousková.
Práce zahrnovaly také výměnu střechy. Původní eternitovou krytinu obsahující azbest nahradila krytina vhodná pro památkově chráněnou stavbu. Střecha je zateplená kvůli snížení energetické náročnosti budovy.
Dokončení půdní vestavby je závěrečnou etapou rekonstrukce, která se začala připravovat v roce 1997. V předchozích etapách se práce soustředily třeba na opravu ambulancí, pokojů či nemocniční kuchyně.