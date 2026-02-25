Problém ve znojemské nemocnici bobtná, po primáři chce odejít i sedm internistů

Karolína Kučerová
  17:42aktualizováno  17:42
Nejprve rezignoval uznávaný primář interny urgentního příjmu Zdeněk Monhart, poté jej následovala vrchní sestra jednoho z lůžkových oddělení na chirurgii. Nyní Nemocnice Znojmo pravděpodobně přijde o dalších sedm internistů. Čtyři z nich již podali výpověď, další tři to plánují. Všichni uvádějí jeden hlavní důvod – nespokojenost s ředitelem Miroslavem Kavkou a způsobem, jakým s lékaři komunikuje.

Nemocnice Znojmo | foto: Nemocnice Znojmo

„V prostředí absence systematického manažerského řízení a neexistence efektivní komunikace nemohu zajistit stabilní rozvoj oddělení ani dlouhodobě udržet kvalitu poskytované péče,“ zdůvodnil před pár týdny Monhart.

U mnohých vyvstávají otázky, zda odchod tolika lékařů interní oddělení ustojí. Dohromady jich na něm totiž působí třicítka, sedm odcházejících společně s primářem tak představuje více než čtvrtinu. „Oddělení je prakticky v rozkladu. Je však důležité, že lékaři to nedělají, aby uškodili pacientům, ale je to forma protestu,“ poukazuje bývalý krajský radní pro zdravotnictví Milan Vojta (ANO).

Kontroverzní výběr šéfa nemocnice: jediným uchazečem je „nechtěný“ Kavka

Vedení nemocnice veřejnost uklidňuje tím, že k poklesu kvality poskytované péče v tuto chvíli nedochází. Rozhodnutí lékařů se ještě pokusí zvrátit. „Vše intenzivně řešíme, mimo jiné k tomu využijeme i nezávislého mediátora,“ oznamuje mluvčí nemocnice Radovan Šoba.

Od jiných má ředitel podporu

Podobný přístup mělo vedení i v případě rezignace Monharta, přesvědčit se ho ale nepodařilo. Je tedy možné, že se nepodaří odvrátit ani odchod lékařů, kteří mimo jiné chtěli svou výpovědí Monharta podpořit. „Primářova slova o absenci systematického manažerského řízení a nedostatečné efektivní komunikaci ze strany vedení odpovídají i naší zkušenosti,“ popsali ve společném prohlášení pro server Deník.cz, který s informací přišel jako první.

Problém pro oddělení představuje zejména fakt, že se jedná o služebně starší lékaře, kteří jsou garanty péče a internistického provozu. Zároveň mohou jako druhoatestovaní vzdělávat mladší kolegy.

Se současným systémem narazíme v roce 2030 do zdi, hájí Grolich změny u nemocnic

„Vyjadřujeme obavu, že tento krok může vést k výraznému omezení provozu oddělení a ohrozit dostupnost specializované interní péče pro obyvatele regionu. Zároveň však v současném prostředí nemáme podmínky pro dlouhodobé plánování rozvoje oddělení, stabilizaci personálu ani systematickou koncepci dalšího směřování,“ sdělují lékaři.

Šoba upozorňuje, že ne všichni zaměstnanci mají totožný názor. „Lékaři ostatních oddělení nesouhlasí s postupem lékařů interního oddělení, každodenně zaznamenáváme podporu pro stávajícího ředitele a vedení nemocnice,“ podotýká. Podle něj podporovatelé vnímají Kavku jako člověka, který nemocnici v uplynulých letech významně posunul a přispěl k tomu, že dnes poskytuje zdravotní péči na vysoké úrovni.

V Kyjově bude šéfovat Piler

Vnímá to tak například vrchní sestra urgentního příjmu Jana Procházková. Pro redakci iDNES.cz sice situaci komentovat nechtěla, na sociálních sítích nemocnice však podporu řediteli projevila. „Tak dobře, jak se daří zaměstnancům nemocnice nyní, se jim nikdy v minulosti nedařilo. Chválím vedení, které je velmi efektivní, podporuje své zaměstnance a pečuje o ně,“ zmínila.

I bývalý radní Vojta potvrzuje, že je situace v nemocnici rozpolcená. „Já už jsem to tam vnímal v době, kdy jsem byl ve funkci. Chce to ale od zřizovatele razantní zásah,“ říká.

Hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL), který má krajské zdravotnictví v gesci, byl na návštěvě v nemocnici již ve středu. Jeho cílem je s vedením špitálu i dotčenými problém konzultovat. „V této situaci je však jasným zadáním pro ředitele, aby fungování interny nebylo vůbec omezeno. Je to jeho úkol, který musí zabezpečit. Jakmile budou navržena konkrétní opatření, budeme je komunikovat,“ vyjádřil se Grolich.

Ten kromě toho řeší i dění v jiných nemocnicích. V Kyjově již více než půl roku chybí ředitel, to se však změní. Podle informací iDNES.cz ve čtvrtek krajská rada odsouhlasí jmenování Pavla Pilera.

Ředitel brněnské nemocnice po kritice lékařů rezignuje, necítí důvěru města

Ten má mnohaleté zkušenosti z Brna, dříve šéfoval Nemocnici Milosrdných Bratří i Úrazové nemocnici. Zatímco v první jmenované mu koncem roku 2024 vypršelo pětileté funkční období, v druhé pár měsíců předtím rezignoval po sporech s personálem. Ti poukazovali na nepřátelské chování a nepřiměřený nátlak. Pobouřil je také Pilerův výrok, že lékař, který neslouží, je jako prostitutka, která nešlape.

„Nebylo vhodné to tak říct. Nicméně jsem čtyřicet let dělal reálnou chirurgii a sloužil ve dne v noci. Považoval jsem to za naprosto nezbytnou a potřebnou součást lékařské péče,“ vysvětlil tehdy Piler.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Snowboarding na ZOH 2026: Zazářila Maděrová, radost Čechům udělala i Adamczyková. Co další?

ŽIVOTNÍ ÚSPĚCH. Před deseti lety v Soči 2014 vyhrála olympijské hry.

To je jízda! Závody ve snowboardingu na ZOH 2026 přinesly českým fanouškům dvojnásobnou radost. V Livignu šokovala celý svět Zuzana Maděrová. Favoritka Ester Ledecká skončila ve čtvrtfinále. Další...

ZOH: Poslední den her se na start postaví i dvě Češky, závěrečný ceremoniál se koná ve Veroně

Zátiší s pěti kruhy v olympijské vesnici v Cortině.

Zimní olympijské hry 2026 jdou do finále. Největší sportovní svátek roku má na programu už jen několik závodů a zápasů. Do běhu na 50 kilometrů se zapojí i dvě české závodnice.

Matějská pouť láká i na Cyklon. Svět ale obdivuje rekordní horskou dráhu v poušti

Zábavní park Six Flags Qiddiya City během budování

Na pražském Výstavišti startuje další ročník Matějské pouti. K jejím stálicím patří legendární horská dráha Cyklon. Atrakce sází spíš na nostalgii než na adrenalinové rekordy. Pro mnohé návštěvníky...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Asia Express přehledně: Vysílací dny, výzvy i kompletní přehled soutěžících

Českou verzi reality show Asia Express a průvodci celým napínavým závodem budou...

Extrémní cestování, silné emoce a boj s vlastními limity. Do Česka míří celosvětově úspěšná reality show Asia Express, která slibuje napětí od prvního do posledního dílu. Televize TV Prima už...

Survivor Česko & Slovensko 2026: O výhru zabojuje hvězda Ulice i stážista v jaderné elektrárně

Moderátorem zůstává Ondřej Novotný, který provází Survivorem od první řady.

Pátá řada Survivor Česko & Slovensko startuje už za pár dní na Oneplay. Podívejte se, kdy nové díly vycházejí, o kolik se hraje a kdo patří mezi 24 soutěžících letošního Survivoru. Už máte mezi...

Ve škole vám pomohou opravit rozbitý nábytek. Praha na to přispěje 673 tisíc korun

Truhláři z kateřinského učiliště při práci.

Překáží vám doma rozbitá židle nebo je vám líto rozbitého šperku? Nevyhazujte je! Hlavní město Praha i pro letošní rok podpoří projekt Reuse na školách, v rámci kterého si může kdokoli zrenovovat...

25. února 2026

Festival Jeden svět v H.Králové bude od 16.do 20.března,nabídne přes deset filmů

ilustrační snímek

Mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět se v Hradci Králové uskuteční v kině Bio Centrál 16. až 20. března. Festival nabídne...

25. února 2026  17:56,  aktualizováno  17:56

Praha, pivo a zákoutí zapadlých putyk: Petr Sojka odhaluje příběhy, které baví i straší

Petr Sojka, pražský autor a šéfredaktor deníku Metro Petr Holeček

V nejnovějším dílu podcastu Linka M jsme si povídali s Petrem Sojkou, autorem knihy Na dvě: Padesát příběhů pražských pohostinství, pivnic a putyk, která vychází z jeho dlouholetého bádání po...

25. února 2026  19:10

Praha přivítá světovou špičku krasobruslení. Na MS přijede Malinin i olympijská vítězka Liu

Krasobruslař Ilia Malinin si bude chtít v Praze vybojovat svůj třetí titul...

Když před několika lety přidělila Mezinárodní bruslařská unie (ISU) pořadatelství mistrovství světa 2026 Praze, mnozí z fanoušků zalitovali, že je to zrovna poolympijský šampionát. Stávalo se totiž,...

25. února 2026  18:48

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

V šumavském parku budou v sezoně opět jezdit autobusy určené hlavně turistům

ilustrační snímek

V šumavském národním parku (NPŠ) budou v letní sezoně opět jezdit takzvané zelené autobusy určené hlavně pro turisty. Jejich více než pětiměsíční provoz vyjde...

25. února 2026  17:09,  aktualizováno  17:09

Zoopark Zájezd opět odchoval mláďata chameleona zeleného, je jediný na světě

ilustrační snímek

Zoopark Zájezd letos opět odchoval mláďata chameleona zeleného, který žije v přírodě pouze na Madagaskaru. Zoopark druh rozmnožuje jako jediný na světě, poprvé...

25. února 2026  17:04,  aktualizováno  17:04

Syn a správce dědictví továrníka Řípy podá kvůli pohledávce za 1,9 mld. dovolání

ilustrační snímek

David Řípa, který je správcem pozůstalosti svého otce, továrníka Františka Řípy, hodlá podat v soudním sporu o pohledávku 1,94 miliardy korun za firmou Karsit...

25. února 2026  17:01,  aktualizováno  17:01

NSS potvrdil půlmilionovou pokutu pro ŘSD od ÚOHS za nesprávné zadání zakázek

ilustrační snímek

Nejvyšší správní soud (NSS) potvrdil pokutu 500.000 korun, kterou v roce 2023 vyměřil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) Ředitelství silnic a dálnic...

25. února 2026  16:55,  aktualizováno  16:55

Farnost vystaví Madonu z Veveří na jeden víkend v kostele ve Veverské Bítýšce

ilustrační snímek

Gotický obraz Madona z Veveří bude poprvé od návratu do majetku farnosti Veverská Bítýška k vidění v tamním kostele sv. Jakuba. ČTK to řekl farář Marek Hlávka....

25. února 2026  16:47,  aktualizováno  16:47

Humpolec bude projektovat opravu památkově chráněné Medovy vily

ilustrační snímek

Humpolec na Pelhřimovsku nechá vyprojektovat opravu památkově chráněné Medovy vily. Zakázku za 1,48 milionu bez daně dnes schválili městští zastupitelé....

25. února 2026  16:41,  aktualizováno  16:41

Koalice nevydávání? Poslanci projednají žádosti o stíhání Babiše a Okamury

Šéf ANO Andrej Babiš a lídr SPD Tomio Okamura

Sněmovna se bude zabývat žádostmi o vydání Andreje Babiše a Tomia Okamury k trestnímu stíhání. Mandátový výbor doporučil politiky nevydat, opozice mluví o ochraně vlivných.

25. února 2026

Dobřany odkoupily od místního podnikatele dvě propojené tenisové haly s pozemky

ilustrační snímek

Dobřany na Plzeňsku odkoupily od místního podnikatele dvě propojené tenisové haly s okolními kurty a pozemky. Zařadí je do městských sportovišť a rekreačních...

25. února 2026  16:10,  aktualizováno  16:10

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.