Svérázná výluka mate Brňany. Nevěří, že je tramvaj odveze, kam potřebují

Se svérázným řešením přišli v brněnském dopravním podniku, když přemýšleli, jak zajistit tramvajovou dopravu mezi hlavním nádražím a Ústředním hřbitovem. Klíčová křižovatka pro průjezd souprav je totiž ode dneška do pondělí pro tramvaje uzavřená. Cestující mohou mít při jízdě touto linkou pocit, že jedou někam jinam, než chtějí.

Pasažér si sedne do vozu, tramvaj se rozjede vpřed. Pak se ale zastaví a do druhé kabiny přisedne další šofér. Tramvaj najednou jede proti směru, než jak si původně cestující sedl. Po necelém kilometru se situace opakuje a tramvaj se opět rozjíždí dopředu.

„Jela jsem tím už ráno a když jsem si všimla, že jedeme jinudy, než jsem zvyklá, trochu ve mně hrklo, jestli jsem nenasedla špatně. Musela jsem zkontrolovat jízdní řád, abych se ujistila,“ podělila se jedna z cestujících. A nebyla jediná, podle jedné z revizorek, která v době výluky informuje lidi na zastávkách, je zmatených lidí hodně.

Netradiční výluka na trase tramvaje číslo 2. Tramvaj od Ústředního hřbitova dojede k zastávce Celní, odtud se vydá – pro cestujícího couváním – po kolejích na Starý Lískovec, ale ještě před první zastávkou Krematorium se opět vydá na jízdu v opačném směru, tentokrát však na tramvajový most k zastávce Vsetínská a dál k hlavnímu nádraží.
Pro mnoho cestujících je nepochopitelné, že jejich tramvaj přijíždí ze směru, kterým potřebují cestovat. Netradiční výluka potrvá tři dny.
Cestující mohou mít o víkendu při jízdě linkou číslo 2 pocit, že jedou někam jinam, než chtějí.
Problém nastává zejména na zastávce Celní. V případě, že odtud chtějí lidé odjet na Ústřední hřbitov, může je překvapit, že jejich vůz přijede právě z tohoto směru. „Jedna paní mi nechtěla věřit, že tady změní směr jízdy a pojede tam znovu,“ zmiňuje revizorka, která lidem na zastávce v sobotu radila.
Problém nastává zejména na zastávce Celní. V případě, že odtud chtějí lidé odjet na Ústřední hřbitov, může je překvapit, že jejich vůz přijede právě z tohoto směru. „Jedna paní mi nechtěla věřit, že tady změní směr jízdy a pojede tam znovu," zmiňuje revizorka.

A zanedlouho se podobný scénář opakuje. Přistoupí k ní starší muž, který se právě na tuto zastávku potřebuje dostat. „To je zrovna tahle tramvaj před vámi, která teď přijela,“ odpovídá mu žena. Pro muže je ale pravděpodobně nepochopitelné, že přijela z jiného směru, než obvykle, a tak jen zmateně mávne rukou a do vozu i přes instrukce od pracovnice dopravního podniku nenastoupí.

Nejde ovšem o žádné „pocuky“ sem a tam, ale o promyšlené šibování. Pracovníci dopravního podniku potřebovali dostat soupravu tramvajové linky číslo 2 z trati vedoucí od Ústředního hřbitova, která je u křižovatky Poříčí a Vídeňské po zhruba dvou a půl kilometrech uzavřená, na druhou, která vede křížem nad ní po tramvajovém mostu k hlavnímu nádraží.

Museli mít ovšem k dispozici i třetí stranu tohoto „trojúhelníku“, tedy další koleje, které obě tratě přes výhybky propojí. A ty tady jsou.

Tramvaj od Ústředního hřbitova tak dojede k zastávce Celní, odtud se vydá – pro cestujícího couváním – po kolejích na Starý Lískovec, ale ještě před první zastávkou Krematorium se opět vydá na jízdu v opačném směru, tentokrát však na tramvajový most k zastávce Vsetínská a dál k hlavnímu nádraží.

Zelená trasa linky číslo 2. Od Ústředního hřbitova pojede tramvaje k zastávce Celní, dál bude „couvat“ ke Krematoriu, k němuž však nedojede a znovu se vydá rovně přes tramvajový most k zastávce Vsetínská.

Navíc, proč nevyužít toho, že na této tramvajové lince s označením 2 jezdí kvůli dvěma jiným výlukám už delší dobu tramvaje s kabinami na obou stranách vozu, takže je možné bez větších komplikací měnit směr jízdy. „Opravdu bych chtěl ocenit kreativitu našich odborníků,“ zhodnotil netypické řešení pro iDNES.cz generální ředitel dopravního podniku Miloš Havránek.

Pro šoféry to ale příliš velkou změnu neznamená. Řidič zůstává po celou dobu ve své kabině zatímco na Celní a Vsetínské na něj čekají jeho kolegové. Ti nasednou do druhé kabiny, odřídí svůj úsek a zase vystoupí. Za nic složitého to nepovažují. „Je to takové menší zpestření, ale nic náročného na tom není,“ přibližuje jeden z nich.

Před pár lety, než se otevřel tramvajový tunel na Žabovřeské, museli naopak řidiči chodit tam a zpět po pár minutách na velmi krátké výlukové trase mezi zastávkami Bráfova a Komín, smyčka. Tehdy šlo ale o konečné stanice, nikoli průběžné zastávky. „Myslím, že něco podobného, jako je teď na lince 2, jsme ještě nikdy neměli,“ míní Havránek s tím, že uzavírka křižovatky a tato netypická jízda potrvá do pondělí 25. srpna.

Zároveň doufá, že v příští letech nebude tolik uzavírek a omezení jako letos. Podle něj jich bylo snad nejvíce, co mohlo. Ostatně dopravní podnik ani neměl dostatek obousměrných tramvají a musel improvizovat spojením dvou vozů zadky k sobě.

