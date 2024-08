Kdo neplatí pokuty, přijde o auto, vyrazilo Znojmo do boje proti nepřizpůsobivým

Ve Znojmě k tomuto opatření sáhli poprvé koncem července u černého mercedesu v Kovářské ulici. „Věříme, že opatření přispěje ke zlepšení celkové situace ve městě a ke snížení počtu přestupků. Osoby, které je spáchají, musí nést následky svého jednání. Nemůžeme dopustit, aby si myslely, že jejich činy zůstanou bez povšimnutí,“ konstatoval starosta František Koudela (SPOLU).

Pokud tedy strážníci při kontrole vozu zjistí, že řidič nemá zaplacené pokuty za delikt spáchaný na území města, typicky jde o přestupky proti veřejnému pořádku, výtržnictví či nesprávné parkování, mohou na místě požadovat jejich uhrazení. V případě, že člověk odmítne, je možné mu zadržet registrační značky a zabránit odjezdu nasazením botičky. Řidič, respektive celá posádka pak musí využít náhradní dopravu a následně řešit svůj dluh.

„Chceme ovšem předejít tomu, aby tato vozidla zůstala dlouhodobě stát v ulicích. Budou odtažena na parkoviště společnosti FCC Znojmo, kde zůstanou, dokud jejich majitelé neuhradí dlužnou částku. Náklady na odtah jsou samozřejmě také vymáhány po delikventovi,“ upřesnil místostarosta Jakub Malačka (Naše Znojmo).

Tito hříšníci podle radnice nejenže ohrožují bezpečnost v ulicích, ale poškozují i městský rozpočet. „Aktuálně na finančním odboru evidujeme nezaplacené pokuty z dopravních přestupků za asi 49 milionů korun. Mezi dlužníky jsou i notoričtí neplatiči, což jen potvrzuje nutnost tohoto opatření. Hrozba zadržení auta je tvrdá, ale nutná. Navíc doufáme, že pro další lidi bude fungovat jako nejlepší prevence,“ doplnil starosta Koudela.

Výhrůžky na hříšníky jinde platí

Oprávnění zajistit registrační značky mají strážníci, policie i celní správa už od začátku roku 2023. A od tohoto data jej v praxi využívá i městská policie v Břeclavi. Jde o pouhé jednotky případů, s neplatiči pokut tam totiž na rozdíl od Znojma zásadní problém nemají. „Nicméně pokud již k zabavení espézetek přistoupíme, jedná se o účinný nástroj, díky kterému dojde ke splacení dlužné částky velice rychle,“ líčí mluvčí břeclavské radnice Ivana Solaříková.

Brněnští strážníci zmiňovanou praxi aplikují přibližně rok, a to vždy ve spolupráci s celníky. „V praxi strážníci kontaktují řidiče kvůli samotnému aktuálnímu dopravnímu přestupku a ověřením dlužné částky se prostřednictvím Centrální evidence přeplatků a nedoplatků zabývají celníci. Dosud máme za sebou přibližně osm společných akcí. Podle mých informací zatím nikdy nebylo nutné zadržet registrační značky, protože přistižení dlužníci vždy neuhrazenou částku okamžitě doplatili, aby mohli své auto dál používat,“ poznamenává mluvčí Městské policie Brno Jakub Ghanem.

Třeba Hodonín vůči neplatičům postupuje standardně – výzvou, a pokud nereagují, tak exekucí. Jestliže dlužník konečně projeví zájem pokutu uhradit, ale není schopný to udělat jednorázově, řeší se to splátkovým kalendářem. „A to ideálně tak, aby pokutu umazal do doby, než bude požadovat o vrácení řidičského průkazu. Většina pokut dopravky je totiž spojená s odebráním řidičského oprávnění,“ přibližuje mluvčí města Petra Kotásková s tím, že problém s vymáháním je u cizinců, kde jsou možnosti legislativou výrazně omezené.

Hrozí zvýšení daně v problémových domech

Ve Znojmě je i podle drahých značek odtažených aut patrné, že majitelům nechybí ani tak peníze, jako ochota. Jde tedy o další z celé řady restrikcí, především pro nepřizpůsobivé části romské komunity.

Nové vedení města se hned na ustavujícím zastupitelstvu usneslo na postupném přijetí „10 kroků k bezpečnému a klidnějšímu Znojmu“ do praxe. „Už jsme absolvovali schůzky s majiteli objektů s problémovými nájemníky. Chceme si to s nimi slušně vysvětlit, a pokud se něco nezmění, přistoupíme ke zvýšení daně z nemovitosti, samozřejmě jen tam, kde jsou problémy,“ uvedl starosta Koudela.

Nově také na pořádek a bezpečnost na znojemské plovárně dohlíží bezpečnostní agentura. Cílem je především prevence, pokud ale dojde k výtržnostem nebo agresivnímu chování, má oprávnění výtržníky zadržet až do příjezdu policejní hlídky. Jde o reakci na prázdninový incident, kdy romské děti na plovárně topily desetiletého kluka.

Není to poprvé, co Znojmo využívá služeb bezpečnostní agentury. V roce 2021 dohlížela na pořádek v městských parcích, dva roky nato také na Mariánském náměstí, v ulici 17. listopadu, Tovární a v přilehlých lokalitách. Radnice chtěla zavést i bezdoplatkovou zónu, záměr ale plošně zrušil Ústavní soud. Dva roky už ale funguje třeba zákaz míčových her v městských parcích, protože mladí Romové prý balonem ohrožovali kolemjdoucí.