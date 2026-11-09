Rybáři loví největší moravský rybník, kvůli suchu až po čtyřech letech

Delší interval má šetřit vodou, zároveň ale představuje horní hranici, po kterou lze rybí obsádku v nádrži bezpečně ponechat.
„Během čtyřletého cyklu dosáhla rybí obsádka plánovaných velikostí i počtů. Pokud bychom ji ponechali ještě další rok, množství ryb a jejich biomasa by natolik vzrostly, že by se především v horkých měsících dramaticky zhoršila kvalita vody,“ vysvětlil vodohospodář Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR) Vlastimil Sajfrt.
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Další odklad by podle něj mohl znamenat hromadný úhyn mnoha desítek tun ryb. Následkem by mohlo být také propuknutí botulismu (otrava jedem, který produkují bakterie žijící bez kyslíku), který představuje vážné nebezpečí i pro vodní ptactvo. Právě to se stalo v srpnu 2018, kdy museli rybáři z Nesytu odvézt do kafilerie přibližně sto tun uhynulých ryb.
Letošní léto ukázalo, jak citlivý je ekosystém na vysoké teploty. Voda v Nesytu se opakovaně ohřívala na více než 34 stupňů Celsia a zároveň v ní ubýval kyslík. Nejvíce na kombinaci těchto faktorů doplácejí dravé druhy ryb. Kvůli vysokým teplotám a úbytku vody uhynuly tři tuny štik.
Výlov rybníku Vrkoč na Brněnsku
Kromě kaprů a dravých ryb žije v Nesytu také invazivní karas stříbřitý. Právě kvůli jeho přítomnosti rybáři vysazují dravce, kteří pomáhají regulovat jeho počty. Výlov je proto náročnější také z hlediska třídění.
„V rybníku máme velké množství druhů i různě velkých ryb. Musíme mít připravené jednotlivé třídicí linky, což proces prodlužuje a dělá ho pracnějším,“ vysvětlil jednatel Rybničního hospodářství Adolf Vondrka. To na výlovu spolupracuje s Rybářstvím Hodonín.
Voda pro sousední rybníky
Letošní výlov je důležitý také kvůli vodě. Zatímco na jaře jí bylo v Nesytu přibližně 4,5 milionu metrů krychlových, po horkém létě v něm zůstaly zhruba dva miliony. Vodohospodáři ji postupně převádějí do Hlohoveckého, Prostředního a Mlýnského rybníka, jejichž hladiny jsou rovněž pod běžným stavem.
„Když jsme před čtyřmi lety přebírali hospodaření na rybnících, byl Nesyt úplně prázdný. Ostatní nádrže byly naplněné zhruba ze 45 procent a ani veškerá voda, kterou nyní z Nesytu převádíme, je nedokáže doplnit na plný stav. Do Dyje se proto nebude vypouštět vůbec nic,“ popsal Vondrka.
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Po výlovu se Nesyt začne znovu napouštět prakticky okamžitě. Vodohospodáři tentokrát upustí od jeho zimování, tedy období, kdy rybník zůstává vypuštěný. Pokud budou příznivé hydrologické podmínky, na běžnou hladinu by se mohl dostat přibližně za dva roky.
Jak často se bude rybník lovit v dalších letech, zatím není jasné. Rybníkáři přizpůsobují délku hospodářského cyklu i způsob letnění a zimování aktuálním klimatickým podmínkám. O konkrétním režimu rozhodnou až po vyhodnocení současného cyklu.
Nesyt je součástí soustavy Lednických rybníků, která je od roku 1953 národní přírodní rezervací. Patří také k nejvýznamnějším ornitologickým lokalitám mezinárodního významu v Česku. Podle AOPK zde hnízdí přibližně stovka druhů ptáků a další desítky se na místě zastavují během tahu.
„Jaké druhy se tam zrovna vyskytují, ale záleží na stavu vody,“ vysvětlil ornitolog David Horal z AOPK. Ptačí osazenstvo se tak v průběhu roku mění. „Když je rybník vypuštěný, sídlí tam převážně bahniví ptáci. V opačném stavu pak třeba volavky,“ doplnil Horal.
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2. listopadu 2026