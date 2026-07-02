Nevyhovující lávku přes Svratku u Riviéry v Brně nahradí nová, širší lávka

Nevyhovující lávku přes řeku Svratku u koupaliště Riviéra v Brně nahradí nová. Investiční záměr schválili brněnští radní na svém středečním zasedání, uvedl magistrát v tiskové zprávě. Nová lávka bude oproti té současné širší, pro chodce a cyklisty bude podle města bezpečnější. Předpokládané náklady na přípravu projektu i stavbu jsou více než 48 milionů korun.
"Vzhledem k tomu, že je celá oblast hojně navštěvovaná, například díky koupališti Riviéra nebo blízkému dopravnímu hřišti, je realizace nové, širší lávky nutným doplněním místní dopravní infrastruktury. Nová lávka bude od nynější v lehce odsunuté poloze, a to asi 34 metrů proti proudu řeky," řekl radní pro sport Tomáš Aberl (TOP 09).
Nynější lávka byla ve správě městské společnosti Starez-sport, v září 2025 ji převzal Odbor správy majetku Magistrátu města Brna. Kvůli její šířce a intenzitě dopravy jsou cyklisté nabádáni, aby na lávce kolo vedli, což už podle města na nové lávce nebudou muset. Nová lávka bude stejně jako ta stávající plnit i funkci produktovodu. Její stavba by podle Aberla mohla začít v první polovině roku 2028.