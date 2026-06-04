Nevyužitá hala v areálu Šmeralových závodů v Brně se změnila v galerii

V nevyužité průmyslové hale v areálu Šmeralových závodů u řeky Svitavy v Brně vznikl nový galerijní a kulturní prostor. Dostal název Šmeral Art Factory a zaměří se na současné vizuální umění a kulturní dialog. První výstava Hide and Seek se veřejnosti otevře v pátek, potrvá do 26. července, oznámili ČTK provozovatelé.
V galerii vystavuje osm umělců a umělkyň. Pracují s motivem dětské hry na schovávanou jako metaforou současného života v době digitálních obrazů, permanentního sdílení a neustálé viditelnosti. Výstava prostřednictvím maleb, objektů, instalací i sochařských realizací otevírá témata identity, intimity, zranitelnosti, bezpečí i psychického tlaku vizuální kultury.
"Když jsem začala připravovat výstavu pro nový prostor Šmeral Art Factory, uvědomila jsem si, že řada umělců a umělkyň, které dlouhodobě sleduji, se zabývá podobnou otázkou: jak si uchovat autenticitu a citlivost ve světě permanentní viditelnosti. Motiv schovávané se tak stal přirozeným rámcem pro setkání různých uměleckých přístupů, které spojuje zájem o vztah mezi identitou, viditelností a soukromím," uvedla kurátorka Martina Mrázová.
Kurátorka propojila zavedené umělce a umělkyně s novou generací. Návštěvníci uvidí například malby Glorie Grünwaldové, introspektivní obraz Valentýny Bernacik, meditativní práce Natálie Perkof nebo objekty Hany Svobodové tematizující tělo, ochranu a zranitelnost. Galerie kromě výstav nabídne také workshopy, kulturní akce a další program. V plánu je také letní kino.
"Nechtěli jsme vytvořit sterilní galerii oddělenou od okolního světa. Naopak jsme chtěli zachovat autenticitu prostoru a nabídnout místo, které bude přirozeně žít a vyvíjet se spolu s lidmi, uměním i celým areálem," uvedla spoluzakladatelka Eva Prázdná.
"Spojení stále fungujícího výrobního areálu a prostoru pro umění není úplně obvyklé, i když každý výrobní areál je svým způsobem živý organismus, který se neustále vyvíjí. Také výrobu strojů vnímám jako určitou formu umění. Díky zvyšování efektivity se nám podařilo zachovat tuto budovu, která si přitom ponechala svou jedinečnou atmosféru," doplnil další ze zakladatelů Martin Adamec.