Nizozemský taneční soubor NDT vystoupil ve vyprodaném Janáčkově divadle v Brně

Prestižní taneční soubor Nederlands Dans Theater (NDT) dnes vystoupil v Janáčkově divadle v Brně, a předznamenal tak letošní ročník přehlídky Divadelní svět. Vyprodané hlediště sledovalo trilogii Postavy mizejícího světa, kterou nizozemští divadelníci znovu uvedou ještě ve středu, opět před plným sálem. "Přivézt do Brna NDT bylo naším snem dlouhé roky," řekl dnes publiku ředitel pořádajícího Národního divadla Brno Martin Glaser.
Představení Postavy mizejícího světa je uměleckou reflexí stavu současného světa, k jeho tématům patří vymírání druhů a ničení přírody, ale také třeba odcizení a ztráta kontaktu mezi lidmi. Publikum odměnilo dlouhým potleskem už první část, ve které tanečníci ztvárnili vymřelé druhy zvířat, ale také popírače lidského vlivu člověka na klima.
Hlavní část Divadelního světa potrvá od 12. do 24. května, nabídne 90 představení a dalších akcí. Na mnoha brněnských jevištích vystoupí domácí soubory i hostující divadla z Česka a zahraničí. Lístky jsou v prodeji, kompletní program je na festivalovém webu.
Přijede také ansámbl NDT 2 tvořený mladšími tanečníky, kteří 12. května v Janáčkově divadle zahájí hlavní část festivalu. "Na světě teď není lepší těleso současného tance než právě NDT. Mít na festivalu 'jedničku' i 'dvojku' je naprosto výjimečná věc," řekl už dříve novinářům dramaturg taneční linky festivalu Karel Littera.
Výraznou stopu v NDT zanechal původem český tanečník a choreograf Jiří Kylián, působil tam mimo jiné jako umělecký šéf. V Česku soubor hostuje výjimečně. Autory oceňované trilogie Postavy mizejícího světa jsou Crystal Piteová a Simon McBurney.
Zahraniční program festivalu Divadelní svět obohatí také Slovenské národní divadlo, maďarský soubor Hodworks nebo norsko-francouzské uskupení Plexus Polaire. Mezinárodně úspěšné Divadlo bratří Formanů nabídne tanečně-loutkovou inscenaci Má vlast a představení Ptačí sněm. Má vlast se bude hrát v Janáčkově divadle, Ptačí sněm v šapitó v Komárově.