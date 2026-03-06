Dvacet tisíc kroků za směnu, 52 sekund na jedno zboží. Jak se kmitá ve skladu Notina

Marek Osouch
  9:52aktualizováno  10:11
Poblíž brněnského Ústředního hřbitova má firma Notino prodávající kosmetiku centrálu s kancelářemi, v historickém centru na České a v obchodním centru Campus zase kamenné pobočky. To hlavní se však odehrává zhruba 12 kilometrů jižněji v Rajhradě. Právě tady se nachází hlavní logistické centrum firmy, v němž se dávají dohromady balíky pro jednotlivé zákazníky. A hlavním přikázáním je tu rychlost.

Jakmile si kdokoliv přes internet objedná zboží z e-shopu Notina, okamžitě se jeho požadavek odesílá do vnitřního systému. Počítač pak pomocí složitých operací spojuje objednávky do sebe a vyhodnocuje, z jakých „krabic“ ve skladu se zrovna poskládá ta či ona zásilka.

„Někteří pracovníci nachodí za směnu klidně přes 20 tisíc kroků,“ popisuje nelehkou práci ve skladu ředitel rajhradského distribučního centra Jozef Taraba ve chvíli, kdy kolem neustále se skenery v ruce kmitají zaměstnanci a hledají zboží, které zrovna potřebují. Musejí procházet mezi jednotlivými regály a v bednách podle čísel hledat, co odkud vezmou, aby jejich kolegové v balicí části poskládali potřebný balíček.

Ve skladu to navíc není tak, že by jedna značka šamponu byla v jednom regálu a sprchový gel ve vedlejším. Spíš jich je ve společné sekci víc. Jedním z důvodů je fakt, že po některém zboží je větší poptávka, takže jej mají v dané sekci víc než něčeho jiného.

Nejintenzivnějším obdobím je pro centrum poslední čtvrtletí roku, do kterého spadají listopadové akce Black friday a také Vánoce. To Notino odbaví více než polovinu ročního objemu objednávek.
Majitel firmy Notino Michal Zámec vybudoval logistické centrum v Rajhradě, teď se tam chystá nová velká modernizace, rozšíření poloautomatizované balicí linky.
Nejintenzivnějším obdobím je pro centrum poslední čtvrtletí roku, do kterého spadají listopadové akce Black friday a také Vánoce. To Notino odbaví více než polovinu ročního objemu objednávek.
Největším logistickým centrem firmy Notino v Rajhradě prošlo za minulý rok téměř patnáct milionů objednávek. To je 46 % celkového ročního objemu českého prodejce kosmetiky.
Největším logistickým centrem firmy Notino v Rajhradě prošlo za minulý rok téměř patnáct milionů objednávek. To je 46 % celkového ročního objemu českého prodejce kosmetiky.
17 fotografií

Záleží i na roční době. Před létem je logicky větší poptávka po opalovacích krémech, v listopadu pak přicházejí na řadu například adventní kalendáře. I ty má Notino ve své nabídce. „Celkově jde o zhruba 150 tisíc druhů sortimentu,“ vyčísluje Taraba.

Podle něj by sice bylo možné poslat zaměstnance na „tour de sklad“, aby pendlovali po celé rozlehlé hale, ale bylo by to velmi neefektivní. Rajhradské centrum má totiž ve čtyřech patrech 220 tisíc sekcí a v každé z nich různé druhy zboží.

Navíc tahání rozměrné klece, do které skladníci dávají jednotlivé krabice s vybraným zbožím, by bylo ještě fyzicky náročnější. V jiné části pomáhá zaměstnancům alespoň poloautomatická linka. Je potřeba, aby konkrétní pracovník měl přidělenou objednávku s takovým zbožím, které má vždy relativně po ruce.

Odměny? Neznámé

Notino počítá každou sekundu celého distribučního procesu. A neustále zkouší různé možnosti, jak ještě více cestu od objednání do expedice urychlit. „V tuto chvíli máme průměrný čas na jeden artikl 52 sekund,“ sděluje ředitel a vyzdvihuje, že každý rok se jim podaří čas zkrátit o pět až deset procent, tedy pár sekund. V celkovém počtu téměř 15 milionů zásilek, které Rajhradem ročně projdou, to už má efekt.

V tuto chvíli doručí Notino zboží na českém trhu v průměru do třetího dne, v Brně díky blízkosti skladu to bývá logicky rychleji – na kamenné pobočce může být zásilka klidně i za pár hodin.

Notino rozšiřuje kamennou síť po Evropě. Strategické investice míří do Česka

Pracovníci tak jsou nepochybně pod tlakem, aby dokázali odvést práci co nejrychleji. Kolik však každý měsíc vidí na výplatní pásce, firma podnikatele Michala Zámce nesdělila. Podle Taraby je to různé, ani příliš nechtěl rozebírat, jakou formou se lidem přidává.

I když je březen a do hlavní sezony zbývá více než půl roku, ve skladu je ruch na každém kroku. Občas to vypadá, že při naší prohlídce zaměstnance, kteří potřebují projet s vozíky, zdržujeme.

Těžko si představit, jak to tady vypadá posledních šest týdnů v roce, kdy se protočí více než polovina z celkového ročního počtu zásilek. V číslech je to přes osm milionů balíků, které putují nejen do jednotlivých měst v Česku, ale i na Slovensko, do Francie, Chorvatska či Maďarska. Na listopadové „nákupní šílenství“ v podobě Black Friday totiž volně navazují Vánoce spojené s pořizováním dárků.

Pro roboty není místo

Notino, stejně jako jiné distribuční firmy, musí být připraveno, jak tyto špičky vykrýt. Zatímco mimo sezonu chodí do práce v Rajhradu 350 stálých zaměstnanců a zhruba 500 až 600 agenturních, na podzim najímá podnik dalších více než tisíc pracovníků. Jede se na plný výkon, zavádí se třísměnný provoz a pracuje se i o víkendech.

„Jako městu nám toto centrum žádné komplikace nepřináší. Lidé tady nacházejí pracovní uplatnění a ani dopravně nás to nijak výrazně nezatěžuje,“ říká starosta Rajhradu František Ondráček (nez.).

Notino zvýšilo obrat na 33,7 miliardy. Roste ve všech zemích, ve kterých působí

Zatímco v Polsku nebo Rumunsku, kde má Notino rovněž sklady, je distribuční centrum částečně robotizované, Rajhrad je v tomto ohledu pozadu. Budova, která podle Taraby začala sloužit jako vůbec první sklad firmy, k takové inovaci není ideální. „Jak jsme se rozšiřovali, tak je hala hodně rozkouskovaná,“ vysvětluje.

Není vyloučené, že se odtud v budoucnu firma odstěhuje do nové moderní haly, kde bude možné roboty nasadit. Ostatně část logistiky musela už před pár lety přesunout do nedalekých Syrovic, protože poblíž stávající haly v Rajhradě už nebylo na rozšíření místo. „Momentálně je však stále dostačující,“ oznamuje Taraba.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Galerie: Tramvaje ze Škody míří do Itálie i Německa. Takhle vypadají české vozy pro Evropu

Tramvaje ForCity Smart Bonn pro SWB jsou moderní obousměrné tříčlánkové a 100%...

Většina Čechů zná tramvaje Škoda především z pražských ulic nebo z dalších krajských měst. Jen málokdo ale tuší, jak pestrý je celý vozový park a kam všude české tramvaje míří. Právě aktuální zakázky...

O solitérech v Praze. Některé stavby jsou jako pěst na oko. Třeba panelák v Braníku

Solitér v Branické ulici

Kdo viděl film Tam na konečné z roku 1957, pravděpodobně ho zaujalo nejen zpracování v duchu italského neorealismu. Už jen výběr domu, který se ještě dlouho po 2. světové válce tyčil osamoceně v...

Záhadné schody v Kunratickém lese mají vysvětlení. Sloužily při šlechtických honech

Zaniklé schody v Krčáku

V srdci Kunratického lesa chátrají podivuhodné schody, které vedou „odnikud nikam“. Před bezmála sto lety bylo vše jinak. Zajímavé nové poznatky přinesl čtenář deníku Metro.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Kam v březnu v Praze zdarma? 7 tipů od poslechovky po pochod ve Stromovce

Okolí holešovického Výstaviště a Stromovky změní podobu. (23. listopadu 2024)

Vybrali jsme sedm pražských akcí zdarma – koncerty, festival, výstavy i přednášky, které můžete navštívit bez vstupného. Podívejte se, kam vyrazit za kulturou, historií i hudbou. Přehledný program...

Lavičky v „Sherwoodu“ u stanice Praha hlavní nádraží zmizely. Proč se vrátí jen 40 procent?

Návrh českého studia re:architekti, který se umístil v soutěži na třetím místě...

Z Vrchlického sadů kolem železniční stanice Praha hlavní nádraží byly během posledního únorového týdne odstraněny všechny lavičky, které tam dosud sloužily, ehm, veřejnosti. Místní veřejné...

Soutěž o velikonoční vajíčko

Ilustrační snímek

Lidé v Mimoni se mohou zúčastnit soutěže o nejkrásnější velikonoční vajíčko.

6. března 2026  11:50

Ani sbírka nepomohla. Majitel známý podnik po letech zavírá, nesehnal personál

Majitel restaurace U Ervina Radovan Hořín (vlevo) otevřel navzdory vládním...

Známý podnik U Ervina v Hlubočkách na Olomoucku končí. Navzdory sbírce, která proběhla v polovině února, restaurace zavírá po 13 letech provozu. Podnik znali lidé také mimo region, jelikož měl...

6. března 2026  11:42,  aktualizováno  11:42

Rybářský ples

ilustrační snímek

Český rybářský svaz, místní organizace Jablonec nad Nisou, zve všechny příznivce rybářství i společenských událostí na tradiční rybářský ples.

6. března 2026  11:40

U Opavy bude další obchvat. Obkrouží Otice, které nyní trápí kolony vozidel

Kolony se tvoří hlavně ve špičkách, kdy více vyjíždějí auta ze čtvrti Vysočany...

Blázinec, jedno auto za druhým. Tak popisuje provoz v obci starosta Otic na Opavsku Vladimír Tancík. Listopadové zprovoznění další části jižního obchvatu Opavy vyvede tranzit z východního okraje...

6. března 2026  11:32,  aktualizováno  11:32

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Most ve Velké nad Veličkou, jenž v září 2024 poničila povodeň,letos nahradí nový

ilustrační snímek

Most v centru Velké nad Veličkou na Hodonínsku, který v září 2024 poničila extrémní povodeň, letos nahradí nový. Obec uzavřela smlouvu s firmou, která...

6. března 2026  9:46,  aktualizováno  9:46

O ukradeném měšci

Zámek Sychrov je ideálním místem na rodinný výlet.

Víte, že pohádka může být i interaktivní zábavou? Přijeďte se podívat na příběh o lásce princezny a kominíka.

6. března 2026  11:29

Poštovní bál k poctě W. A. Mozarta

Liberecká radnice

Secesní kavárna Pošta v Liberci opět otevře tanci své krásné prostory – příchozí si zatančí na hudbu skladatelů spjatých s Vídní.

6. března 2026  11:20

SP v biatlonu pokračuje po olympiádě v Kontiolahti. Po ženách se dnes představí také muži

Tereza Voborníková na trati vytrvalostního závodu v Novém Městě na Moravě.

Čeští biatlonisté se vrací do kolotoče Světového poháru. Do finského Kontiolahti zamířila osmičlenná výprava. Ženský i mužský tým má zatím čtyři zástupce. Ve výběru nechybí bronzová medailistka z...

6. března 2026  11:08

Zvířecí záchranáři pečují o spáleného ježka, někdo mu zapálil zimní úkryt

V plzeňské záchranné stanici pro živočichy se starají o ježka, který má...

S blížícím se jarem přibývá ve zvířecích záchranných stanicích pacientů. V Plzni teď mají v péči ježka, který má ohořelou část bodlin. Zřejmě zimoval v hromadě větví a lupení, kterou se před pár dny...

6. března 2026  11:02,  aktualizováno  11:02

Tik Tik

Ilustrační snímek

Neobvyklá komedie o lidech trpících obsedantní neurózou - tedy „tikem“, pobaví v pátek návštěvníky Městského divadla v Turnově.

6. března 2026  11:01

Primátor Kladna chce nový útulek pro psy, reaguje na kritiku útulku Bouchalka

ilustrační snímek

Primátor Kladna Milan Volf (Volba pro Kladno) chce dát postavit útulek pro psy. Reaguje na kritiku soukromého útulku Bouchalka u Buštěhradu na Kladensku, který...

6. března 2026  9:18,  aktualizováno  9:18

Biatlon ve finském Kontiolahti 2026: Muže dnes čeká vytrvalostní závod, tým má jednu absenci

Michal Krčmář na trati vytrvalostního závodu v Novém Městě na Moravě.

Biatlonisté se dnes poprvé po olympiádě představí ve „svěťáku“. Kvarteto Čechů čeká náročný vytrvalostní závod. Češi zároveň drží v Poháru národů šesté místo a budou chtít potvrdit stabilní pozici...

6. března 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.