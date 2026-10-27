Nová brněnská inscenace Šárky vtáhne diváky přímo do děje, zazní jen s klavírem

Nová brněnská inscenace opery skladatele Leoše Janáčka Šárka vtáhne diváky přímo do děje, tedy do dramatického střetu mezi muži a ženami. Tvůrci z Národního divadla Brno se rozhodli narušit hranici mezi hledištěm a jevištěm, diváci se mohou pohybovat po sále Besedního domu. Středeční premiéra bude součástí festivalu Janáček Brno, který letos nabízí kompletní Janáčkovo operní dílo. Premiéra je vyprodaná.
Opera Šárka existuje ve dvou podobách. V letech 1887 až 1888 Janáček dílo dokončil pouze v klavírním výtahu. Operu přepracoval a instrumentaci dokončil v roce 1925.
Režisér Jiří Heřman si vybral verzi s klavírem a prostor Besedního domu, kde jinak koncertuje filharmonie. "Chtěl jsem propojit hlediště s jevištěm jednou podlahou, a tak padla volba na Besední dům – místo, kde Janáček působil, vedl sbor a kde se odehrávaly klíčové koncerty. Fascinuje mě, jak hudba dokáže prostor proměnit," uvedl Heřman.
Libreto Šárky je podle něj poměrně archaické a není jednoduché ho přenést pro současného diváka. "Takže jsem chtěl vyzkoušet formu divadla směřující k interakci s divákem. Díky klavírní verzi můžeme propojit diváky s interprety opravdu nablízko a vytvořit intenzivní, živý kontakt s hudbou a příběhem," doplnil režisér.
Boj za práva žen rozehraje dámská část operního sboru s Eliškou Gattringerovou v úloze Šárky. Svět mužů reprezentují tenorista Nicky Spence a klavírní virtuos Julius Drake. Hudební nastudování je dílem Dominika Pernici. "Nechávám to žít jakýmsi vlastním životem, zasahuji pouze v ansámblech, kdy je potřeba zkoordinovat sólisty a sbor," popsal.
Na festivalu Janáček Brno zazní letos i verze Šárky s orchestrem, a to 11. listopadu v Mahenově divadle a ve stejné instrumentaci jako při premiéře před více než 100 lety. Pod taktovkou britského dirigenta Christophera Warda vystoupí orchestr a sólisté pražského Národního divadla.