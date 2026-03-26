Nová brněnská výstava zavede návštěvníky mezi dinosaury a mamuty

Mezi dinosaury, mamuty a šavlozubé tygry zavede návštěvníky nová výstava Paleoart v brněnském Pavilonu Anthropos. Tvoří ji obrazy či modely českých a slovenských výtvarníků, kteří se věnují vědecké umělecké rekonstrukci. Výstava potrvá do 19. července, informovala náměstkyně ředitele Moravského zemského muzea Barbora Onderková.
"Na jedné straně se mohou návštěvníci seznámit s prvními obyvateli prvohorních moří, na straně druhé pohlédnout do tváře pravěkého člověka či jeho dávných předků," uvedl autor, odborný garant a zároveň jeden z vystavujících Petr Modlitba.
"Můžeme se také pomyslně projít nekonečnými karbonskými pralesy a močály a ve stínu obrovitých plavuní a přesliček zahlédnout třeba obří pravážku Meganeuru, podivného plaza Edaphosaura či jiná monstra tehdejšího pradávného světa. Nebudou chybět ani tolik populární dinosauři či symbol pravěku – mamut srstnatý," doplnil Modlitba.
Mezi vystavujícími jsou jak zkušení autoři, tak nová jména. Mnozí se snaží navázat na odkaz Zdeňka Buriana, který patří k nejznámějším představitelům žánru a jeho práci znají také čtenáři dobrodružných příběhů zasazených do pravěku.
Modely vystavují například Jaroslav Bažant, Radek Labuťa a Ondřej Bílek s Evou Vaníčkovou. Obrazy přispěli David Berger, Pavel Dvorský nebo Jiří Svoboda.