Projekt stál 275 milionů korun, přičemž přes 190 milionů činila dotace od Státního fondu podpory investic, dalších pět milionů poskytl kraj. Zbytek hradila obec pomocí úvěru.
Škola poskytne kapacitu pro 200 dětí a vzniká jako pobočka základní školy v ulici Komenského. Pedagogy už má obec zajištěné a učebny jsou vybaveny, stejně jako jídelna.
Na zařizování tříd se podíleli i budoucí vyučující. Navzdory velkým oknům v učebnách má být v celé budově zachována snesitelná teplota díky vzduchotechnice, která bude zajišťovat rekuperaci vzduchu, a též dálkově ovládaným roletám.
Co však teprve čeká na dokončení, je budoucí minipivovar spojený s pivovarskou restaurací. Obojí má být otevřeno v dubnu příštího roku a provozovatelem bude nově založená akciová společnost Bílovický minipivovar. Většinovým vlastníkem je obec, 24 procent má Pivovar Moravia & Lucky Bastard, který zajistí i chod vznikající restaurace.
„Zbývajících patnáct procent akcií budeme zhruba za týden nabízet občanům,“ uvedl starosta Bílovic nad Svitavou Miroslav Boháček (STAN).
Původní záměrem přestavby bílovického brownfieldu nebyla škola, ale kongresové centrum s hotelem. Obec by ale nedosáhla na dotaci ministerstva pro místní rozvoj z programu revitalizace brownfieldů, který byl určen pouze pro občanské vybavení, jako jsou školy a budovy pro kulturní vyžití.
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Pustý ostrov rozkvete, místo zchátralého mlýna vyroste škola i pivovar
Z původního komerčního návrhu nakonec zůstala jen restaurace s minipivovarem, která se vešla do stanoveného limitu 20 procent komerční plochy. „A tak vznikla jediná základní škola, která má jako obvyklé zázemí pivovar s restaurací,“ vzpomíná Daniel Sokol z ministerstva pro místní rozvoj.
Na Mlýnském ostrově vznikne také dětské hřiště a sportoviště, relaxační zóna, amfiteátr a parkoviště. Po areálu stavitelé položí chodníky a řeka Svitava, která ostrov obtéká, bude přemostěna lávkami a můstky.