Podoba volnočasového centra Nová Bystrouška je známá už pět let, dosud se ale kvůli problémům nezačalo stavět. | foto: Vizualizace Pelčák a partner architekti

„Postrádáme relaxační louku. Pro nás by měl velkou hodnotu park, nicméně v tuto chvíli je nejlepší prázdná louka. S Novou Bystrouškou jsme souhlasili jako s kompromisem, ale salámovou metodou se k ní pořád přidává něco dalšího. Vnímám to trochu jako podraz. Nejdřív jsme kývli na volnočasové centrum, pak přibylo sportoviště a to se má teď zvětšit,“ povzdychla si například Marie Králová.

Nespokojenost projevily i dvě desítky místních na nedávném zastupitelstvu Bystrce. „Hala nám zničí celé náměstí. Od roku 2002 jsme se snažili, aby nám tam zůstala zeleň. Takový objekt může být kdekoliv jinde. Proč se nám mermomocí snaží vnutit velikou megazástavbu, která nám celou plochu opravdu vezme?“ zlobí se Anežka Jenešová, která byla v minulosti předsedkyní občanského sdružení Horní náměstí.

Obyvatele naštval krok koaličních politiků, kteří se bez diskuse s nimi rozhodli prověřit úpravu projektu na větší sportoviště, jež má šanci získat peníze od Národní sportovní agentury (NSA). Horní náměstí je pro ně velice citlivé téma. Rozlítilo je také, že vedení radnice chtělo halu v případě dotací postavit případně prioritně. Po kritice od toho ustoupilo.

Dosud se počítalo s rozměry hřiště 15 na 25 metrů, nově mají být 20 na 40 metrů. Celková zastavitelná plocha se zvětší na 1,8 násobek a zabrala by další zeleň. „Dotační tituly na volnočasová centra nejsou. NSA nabízí příspěvek na haly. Dříve bychom stavěli tu část, na kterou budeme mít peníze. Byla by škoda, kdyby tu byl dotační program a my bychom řekli, že peníze nechceme,“ řekl starosta Bystrce Tomáš Kratochvíl (SOCDEM).

„Děti teď cvičí s potkany“

Místní se navíc obávají, že pokud jako první vyroste hala, použité peníze mohou chybět na Novou Bystroušku. Poslední odhady nákladů byly 160 až 170 milionů korun. Radnice by podle Kratochvíla přispěla 50 miliony ze svého, víc vynaložit nechce. Původně měla dát jen sedm milionů. „Musím zdůraznit, že jde o krajské zařízení. Jako městská část nechceme investovat do cizího majetku. Nejraději bychom nedali vůbec nic, 50 milionů je pro nás obrovská částka,“ podotkl.

Takovou argumentaci nicméně odmítá opoziční zastupitel Luboš Raus (nez.). „Nová Bystrouška se má postavit pro děti, které dnes cvičí ve staré nevyhovující budově, kde se prohánějí potkani. Neškudleme peníze a postavme nový objekt z vlastních zdrojů. Městská část peníze má,“ zdůraznil Raus.

Občané i politici se většinově shodují, že na prvním místě je volnočasové centrum. Jinak tomu je u sportoviště. Zatímco odpůrci tvrdí, že ploch na sportování má Bystrc dostatek, případně je možné jej postavit jinde, podporovatelé mají za to, že situace je jiná.

„Chci vyvrátit fámu, že je tu dost sportovišť. Není. Je to ostudné. Každá obec se dvěma třemi tisíci obyvatel má halu. Na rozdíl od volnočasového centra se na ni dávají dotace. Není to otázka jedné ulice, zda se hala na Horním náměstí postaví. Když se zeptáte 25 tisíc obyvatel Bystrce, budou ji tam chtít,“ tvrdí opoziční zastupitel Petr Cajzl (KDU-ČSL).

Obě části projektu – tedy hlavní budova i s velkorysým atriem pro děti a trávení volného času a také multifunkční sál pro sport či kulturu – mají platné stavební povolení. Kvůli nákladnosti záměru se počítalo s rozdělením do dvou etap.

Původně mělo město uhradit asi dvě třetiny sumy a zbytek mimo bystrckých sedmi milionů měl doplatit ideálně kraj, protože Bystrouška je pobočkou Centra volného času Helceletka spadajícího pod hejtmanství. Dosud sídlí ve Fleischnerově ulici v nevyhovujícím zázemí, jež je malé a nedá se rozšířit.

Radnice nyní žádá vládnoucí brněnské politiky o prověření možnosti rozšíření sálu na halu. Podle náměstka primátorky pro investice Reného Černého (ANO) vedení města variantu prověří. O dalších krocích se chtějí v Bystrci teprve bavit.

Na peníze od města si u podobných projektů myslí i v jiných čtvrtích. Slatina by se příští rok ráda pustila do stavby kulturního centra za 360 milionů, stavební povolení už má. „V jihovýchodní části města nic takového není a lidé se nemají kde scházet,“ zdůvodnil Černý pravděpodobnou podporu záměru ze strany města. Bosonohy chystají komunitní centrum za 150 milionů. Zatím jsou ve fázi studie.