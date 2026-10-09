Nová církevní škola v centru Brna se proti plánu v září 2027 neotevře

Nová církevní škola v brněnské Jánské ulici se v září 2027 neotevře. Úprava nevyužívané školní budovy, v níž má škola vzniknout, zabere více času, než se předpokládalo. ČTK to dnes řekl budoucí ředitel školy David Solnička. Nový termín otevření by měl být znám v řádu týdnů. O zápis do školy podle Solničky projevilo zájem již několik desítek uchazečů.
Brněnské biskupství získalo budovu z poloviny 19. století v Jánské ulici směnou za Chleborádovu vilu. "S ohledem na bezpečnost a kvalitu těch prostor, které chceme pro školu vybudovat, je vhodné, aby se termín prodloužil. Aby to bylo kvalitní a bezpečné prostředí a nedošlo třeba k tomu, že by museli být žáci na staveništi," vysvětlil Solnička.
Biskupská základní škola ponese jméno brněnského kněze a světoznámého vědce Gregora Johanna Mendela, který před více než 160 lety v budově působil. Škola má nabídnout například rozšířenou výuku angličtiny od první třídy, možnost přírodovědného zaměření na druhém stupni nebo začátek vyučování v 8:30.
Nejprve měly být otevřeny dvě první třídy pro 48 dětí. "Plánujeme, že každá třída bude mít asi do 24 dětí. Měli jsme asi pět desítek zájemců, neměli jsme s nimi zápis, ale kontaktovali nás a chtěli se k zápisu dostavit," poznamenal Solnička.
Práce na opravě budovy již začaly. Celkovou výši nákladů na rekonstrukci biskupství zatím odhaduje na několik set milionů korun, přičemž každá z etap si vyžádá částku okolo 100 milionů korun. Stavbu chce biskupství částečně hradit z vlastních zdrojů a kostelních sbírek, usilovat bude ale i o veřejné dotace a příspěvky drobných dárců.
Kromě nově vznikající školy je Biskupství brněnské podle informací na webu zřizovatelem pěti církevních škol, a to Biskupského gymnázia Brno a mateřské školy, Katolického gymnázia Třebíč, Křesťanské základní školy Jihlava, Střední odborné školy sociální u Matky Boží Jihlava a Mateřské školy Jabula v Moravských Budějovicích.