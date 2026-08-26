Nová výstavba na místě Prioru u nádraží v Brně je v polovině, začíná vyrůstat ze země

Oldřich Haluza
  16:22
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Osm jeřábů se v současnosti tyčí na stavbě v sousedství brněnského hlavního nádraží. Na frekventovaném místě v centru města budují dělníci nový komplex Dornych, kterým nahradí loni zdemolovanou brutalistní budovu někdejšího Prioru, později obchodního domu Tesco. Z hluboké díry začíná nový komplex nyní růst do výše.

„Základová deska je už kompletně hotová a stavba se nyní naplno soustředí na monolitický skelet jednotlivých objektů. Práce postupují souběžně na několika sekcích, takže tempo výstavby je opravdu vysoké. U jedné z budov jsme se nyní dostali až do výše prvního nadzemního podlaží,“ přiblížil aktuální stav prací manažer developmentu Crestylu Martin Štěpánek.

Nová výstavba na místě Prioru u nádraží v Brně je v polovině, začíná vyrůstat ze země. (srpen 2026)
Nová výstavba na místě Prioru u nádraží v Brně je v polovině, začíná vyrůstat ze země. (srpen 2026)
Nová výstavba na místě Prioru u nádraží v Brně je v polovině, začíná vyrůstat ze země. (srpen 2026)
Nová výstavba na místě Prioru u nádraží v Brně je v polovině, začíná vyrůstat ze země. (srpen 2026)
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Nový komplex za sedm miliard korun vzniká na rušném místě mezi hlavním nádražím a ulicemi Dornych a Úzká. Celkem bude tuto novou čtvrť tvořit částečně zastřešené centrální náměstí obklopené šesti rozličnými budovami. Developerská firma Crestyl počítá s dokončením projektu na konci příštího roku a jeho následným otevřením na jaře 2028.

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Aktuálně je stavba zhruba v polovině, co se týče objemu materiálu plánovaného pro celý skelet. Stavbaři už použili bezmála 45 tisíc kubíků betonu a devět tisíc tun armatury. U celého projektu využijí bednění o ploše zhruba 32 hektarů a asi 140 tisíc podpěrných stojek a věží.

Denně se na stavbě podílí zhruba 200 pracovníků, zpracují 160 kubíků betonu a 24 tun oceli. Z osmi jeřábů je hned pět zabudovaných přímo do stavby. Nejvyšší měří 75 metrů, základy má hluboko v zemi.

Nejdál jsou práce u budovy F v západní části komplexu, obsadí ji hotel NYX se 170 pokoji. Dělníci u ní pracují na skeletu v úrovni prvního nadzemního podlaží. Naproti tomu objekt C na opačné straně u Dornychu určený pro polikliniky EUC a Canadian Medival se zatím nad zem vůbec nedostal. Tam je ještě vidět hluboká stavební jáma, dělníci dokončují strop třetí podzemního patra. Právě to spolu s druhým poslouží pro parkování, k dispozici bude zhruba 800 parkovacích míst.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

Kromě prostor pro hotel a kliniky počítá Crestyl také se 186 nájemními byty v budově A podél vlakového nádraží. V celém komplexu vznikne dohromady 60 tisíc metrů čtverečních kanceláří, restaurací, obchodů a služeb. Z budoucích nájemců je známá třeba i společnost Scott.Weber Workspace, která v budově v Úzké otevře největší coworkingové pracoviště v kraji se zázemím pro 600 zaměstnanců. Z nabízených prostor se už Crestylu podařilo nájemníky obsadit velkou část.

Komplex Dornych poslouží jako brána z historického centra do chystané Jižní čtvrti s budoucím novým nádražím u řeky Svratky. „Nový komplex bude průchozí ze všech stran. Nepůjde o monolitickou budovu, jako byl předtím někdejší Prior,“ poznamenal mluvčí Crestylu Ondřej Micka.

Hlavní propojení pak zajistí zcela nová ulice nazývaná dosud pracovně Bulvár. V budoucnu ponese název Evropská třída. Bude 50 metrů široká a vejdou se na ni chodci, cyklisté, motoristé i MHD.

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Jeho severní část mezi Úzkou a Opuštěnou ulicí vzniká od února, hotová má být v létě příštího roku. „Výstavba pokračuje podle harmonogramu, probíhají práce na kanalizaci, vodovodu, horkovodu, úpravě kolektoru a přeložky sítí,“ upřesnila mluvčí městské firmy Brněnské komunikace (BKOM) Jaroslava Bílá.

Kromě samotné výstavby páteřní třídy budují dělníci vedle rezidenční projekt pojmenovaný Bulvár Trnitá. Za ním stojí developerská firma MS Invest. Tam dělníci pracují na železobetonové konstrukci třetího nadzemního podlaží a dokončují zastřešení stropní konstrukce vjezdu do hromadných garáží. Nad touto stavbou se tyčí čtyři jeřáby.

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Kvůli jižní části Bulváru končící u budoucího nádraží chystá BKOM demolici zbylé čerpací stanice v Opuštěné. Tam už jednu benzinku stavbaři zbourali loni na podzim kvůli severnímu úseku. Druhá demolice je v plánu příští rok na jaře.

Nejpozději do té doby by už měl padnout k zemi nedaleký bývalý areál ČSAD, který BKOM předloni směnil za své lukrativní pozemky v lokalitě s firmou EP Real Estate miliardáře Daniela Křetínského. Na jeho místě vznikne přednádražní prostor budoucí vlakové stanice. „Demolice areálu ČSAD je v přípravě, po vydání povolení odstranění stavby vysoutěžíme zhotovitele demolice. Předpoklad zahájení bouracích prací je v říjnu,“ sdělila Bílá.

U nového nádraží se stále čeká na vypsání zakázky na projektanta. Příprava tendru za stovky milionů trvá už více než rok. Správa železnic slibuje vypsání v nejbližších týdnech. „Řeší se poslední administrativní záležitosti. Jde o rozsáhlou a pro brněnský uzel klíčovou zakázku, a nároky na zadání jsou proto mimořádně vysoké,“ podotkl mluvčí železničářů David Kabele.

27. července 2022
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