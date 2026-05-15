Nová elektrická formule z brněnského VUT vznikala i ve skladovém kontejneru

Nová elektrická formule z Vysokého učení technického v Brně (VUT) vznikala celý rok v provizorních podmínkách. Dílny spolku TU Brno Racing totiž procházejí přestavbou na Studentské centrum VUT. Fakulta strojního inženýrství (FSI) týmu poskytla náhradní prostory, do nich se ale nevešla brusírna. Pro ni našli studenti zázemí v zapůjčeném skladovém kontejneru, řekla dnes novinářům vedoucí týmu Anna Piárová.
"Paradoxně, i když jsem se bála fungování téhle provizorní dílny, jestli v ní bude dost místa a jestli v ní nebudeme mrznout, nakonec jsme v ní zažili spoustu krásných večerů, kdy jsme si donesli reproduktor, pustili hudbu a společně pracovali," dodala Piárová.
TU Brno Racing sdružuje studenty Fakulty strojního inženýrství, Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií a Fakulty informačních technologií. Skupina se v každém akademickém roce částečně obměňuje. "Na konci loňské sezony zůstalo 45 stálých členů, po náboru jsme měli 140 nováčků a nyní je nás celkem 76," dodala vedoucí týmu.
Studenti vyrábějí maximum částí potřebných pro výrobu elektrické formule sami. Platí to o kompozitních dílech včetně forem i většině dílů podvozku z hliníku a oceli, které obrábějí na soustruhu. "Od jiných dodavatelů máme například desky plošných spojů, ale na ty si sami pájíme součástky a k dodávaným motorům si obrábíme statory, takže i dodávané součástky nějak upravujeme. Co ale neumíme vyrobit sami, jsou pneumatiky, takže ty každý rok kupujeme," popsala Anna Piárová.
Studenti se s formulí Dragon e6 kvalifikovali na mezinárodní závody Formula Student do Rakouska, Chorvatska a na český autodrom v Mostě. V příštím akademickém roce už by měl TU Brno Racing najít spolu s dalšími studentskými spolky zázemí ve Studentském centru VUT.