Nová expozice v kasematech na brněnském Špilberku popisuje bombardování Brna

Závěr druhé světové války a bombardování Brna z let 1944 a 1945 připomíná nová expozice v severní části kasemat na brněnském Hradě Špilberk. Je to první etapa obnovy stálých expozic hradu, kterou Muzeum města Brna plánuje uskutečnit do roku 2030. Obnova první části kasemat spolu s expozicí stála přibližně deset milionů korun, řekl dnes novinářům ředitel muzea Zbyněk Šolc. Vernisáž je naplánovaná na sobotní Den Brna.
"Expozice v kasematech byla stará víc než 30 let a jejich část, která dokládá stav na konci druhé světové války, nebyla nikdy expozičně připravená," dodal Šolc.
Špilberské kasematy jsou nejstarším prohlídkovým okruhem na hradě, provází se v nich více než 140 let, a i během druhé světové války fungovaly částečně jako turistická atrakce. Zároveň německá armáda kasematy upravovala na protiletecký kryt.
"Nová expozice je vsazena do autentických prostor rozestavěného protileteckého krytu. Ač se mělo jednat o kryt pro zdejší posádku, rozhodli jsme se její značnou část věnovat především bombardováním Brna v letech 1944 až 1945 a jeho následkům na civilní obyvatelstvo, což je stále velice aktuální téma," uvedla kurátorka výstavy Anežka Špinlerová.
Cihlové vyzdívky z období druhé světové války zůstaly na místě, v takto vzniklým malých místnostech návštěvníci najdou dobové fotografie, informační panely a budou si moci poslechnout i autentické dobové zvukové nahrávky. "V první místnosti věnované roku 1939 zní projev prezidenta Emila Háchy ke vzniku protektorátu, v další místnosti pak velký unikát, který jsme našli v archivu, a to dobová nahrávka z předání Špilberku německé armádě," upozornil druhý z kurátorů Michal Hančák.
Jedna z místností je dokonce plná sutin, aby si návštěvník udělal představu o následcích bombardování. Jedním z exponátů bude také maketa letecké pumy z druhé světové války. V poslední místnosti této části kasemat vytvořili kurátoři pietní místo více než čtyřem stovkám obětí bombardování Brna na konci druhé světové války.
Obnova stálých expozic na Špilberku nyní pokračuje expozicí věnované Špilberku jako žaláři národů, která by se měla otevřít na Den Brna v příštím roce.