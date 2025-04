Nová hala pomůže klubům míčových sportů. Teď hrají po večerech nebo v obchoďáku

Hala za více než 101 milionů korun, stojící v brněnském Králově Poli vedle nové Starez areny Vodova a starší haly pro míčové sporty, otevře svoje brány příští měsíc.

„Je navržena tak, aby byla maximálně flexibilní pro různé sporty. Podélně je sportoviště určeno pro basketbal, volejbal, házenou, futsal nebo florbal a při této orientaci ho lze využít i pro soutěžní účely. V příčném směru je možné plochu rozdělit na tři tréninková hřiště, jež využijí také nohejbalisti. K dispozici jsou i výsuvné tribuny,“ popsal brněnský radní pro oblast sportu Tomáš Aberl (TOP 09) prostory, které sportovci budou moci využít od poloviny května.

Hned v létě se tu též utkají basketbalistky na mistrovství světa do 19 let i v základní skupině mistrovství Evropy žen.

„Díky víceúčelovosti je tu možné posílit i organizaci společenských nebo kulturních akcí,“ ocenila primátorka Markéta Vaňková (ODS).

Ačkoliv při běžném provozu pojme budova přibližně 420 sportovců týdně, pro množství brněnských klubů to podle Martina Mikše, ředitele společnosti Starez, jež areál spravuje, i tak nestačí.

„Naplnili bychom klidně tři takové haly, zájem je velký. Primárně bude ale sloužit čtyřem mateřským klubům a zbytek volných hodin poskytneme dalším zájemcům,“ shrnul.

Trénují i v nákupním centru

Prostory lákají například futsalový klub Žabinští vlci Brno, jenž ačkoliv pochází ze Žabovřesk, má v současné době zázemí v Modřicích.

„Hala v Žabovřeskách není vhodná pro parametry první ligy, kterou hrajeme. Občas jsme využívali starší haly na Vodově, ale ty byly pořád plné. Uvidíme, zda něco změní ta nová. Bylo by to určitě lepší pro naše fanoušky, kteří teď musejí na zápasy jezdit přes celé město,“ konstatoval předseda klubu Michal Letzel.

Ten souhlasí, že situace s počtem sportovních hal v Brně není ideální.

„Vznikají sice i v okolních obcích, nedávno například v Újezdě u Brna, ale za mě osobně to není možnost, kterou bych zvolil,“ nastínil.

Naopak pro florbalový klub SK Troopers působící primárně v Tuřanech přesun mimo Brno přináší spíš pozitiva. Mnoho členů pochází z nedalekých Moravan, kde je teď i díky jejich zásluze výstavba nové sportovní haly v plném proudu. Po dokončení klub velkou část tréninků přesune právě tam, čímž mnoha dětem i rodičům uleví od dojíždění a zároveň si zajistí ucelenější zázemí.

„Ačkoliv většinou trénujeme v hale v Tuřanech, některé skupiny jsme přesunuli do Telnice a do Nebovid. Tam vnímáme s kapacitou největší problém, museli jsme dokonce část dětí při náboru odmítnout,“ zmínil marketingový manažer Jan Vlach.

Kromě nové hrací plochy nabídne Moravanská hala za více než 136 milionů korun také posilovnu a tribunu pro 300 diváků, díky čemuž může klub pořádat i zápasy a uvolnit tím tuřanskou halu pro jiné týmy.

S nedostatkem prostor se dlouhodobě potýkal také florbalový klub Hattrick Brno. Právě ten si na tréninky pronajal nevyužívanou obchodní plochu v nákupním centru Královo Pole. Mladší hráči v ní hrají dodnes, ti starší se od loňského podzimu prohánějí po nafukovací hale na Lesné.

„Předtím jsme všude byli v pronájmech, což je pro organizaci náročné. Problémem je například přejíždění po městě. Jeden trénink byl na Kounicově, druhý v areálu VUT a další na Vodově. Navíc jsme si nemohli vybrat ty atraktivní časy, jelikož je mají zamluvené dlouhodobí nájemci. Podobné je to s pořádáním zápasů. Od té doby, co máme vlastní halu, je to ale bez problémů a všechno si zařídíme tak, jak potřebujeme,“ porovnal prezident klubu Dan Koubek s tím, že využívat ji mohou i další sportovní týmy či veřejnost.

Nedostatek sportovišť ale netrápí jen kluby. Problém vnímají i některé městské části, znatelné je to zejména na východě Brna.

Slavnostní otevření třetí haly pro míčové sporty v brněnském Králově Poli. Ve Vodově ulici vyrostla za 101 milionů korun. (duben 2025)

„Často se na to ptají florbalisti i sbor dobrovolných hasičů. Využívají školní tělocvičny, ale jsme si vědomi, že celoročně využitelná hala jim tu chybí. Bohužel na to nemáme v současnosti vhodné místo,“ posteskla si starostka Vinohrad Jitka Ivičičová (KDU-ČSL).

Naopak v Chrlicích a městské části Brno-jih se prostory nalézt podařilo, místní mohou již brzy využít dvě nové haly při základních školách Jana Broskvy a Bednářova. Podobné vize mají také v Líšni a Bosonohách, překážkou jsou ale finance.

Ačkoliv je pro město budování nových sportovišť jednou z priorit, právě finance často stojí v cestě.

„Komplikují to i vztahy k pozemkům, které nejsou v majetku města, nebo časová náročnost. Nedostatečnou kapacitu jednotlivých sportovních odvětví se ale snažíme řešit, důkazem je například bazén za Lužánkami. Pro atlety a cyklisty se pak počítá s výstavbou krytého velodromu v kombinaci s atletickou halou,“ podotkl radní Aberl s tím, že další halu podobnou té ve Vodově ulici nyní město neplánuje. „O možnostech, jež by mohly rozšířit kapacity pro míčové hry, se ovšem bavíme se soukromými investory,“ dodal.