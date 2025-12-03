„Nová koalice zajistí stabilitu a pokračování všech probíhajících projektů, které pro naše lidi děláme,“ prohlásil Jiří Crha, který formaci označil za koalici rozvoje. V městském zastupitelstvu bude disponovat 14 z 25 hlasů, což je stejný počet jako v případě skončeného spojenectví s ANO.
V radě města si ODS ponechá tři křesla, dvě obsadí Fórum Blansko, jedno lidovci a jedno zůstane Volbě pro Blansko. Změna se odehraje na pozici prvního místostarosty. Místo Lenky Dražilové (ANO), s níž měl Crha dlouhodobé neshody, se jím stane František Hasoň (KDU-ČSL), který už stejnou funkci zastával v předchozím volebním období.
Crha a Hasoň spolu navíc sedí v krajské radě, v níž má první jmenovaný na starosti coby první náměstek hejtmana dopravu a druhý jako radní majetek. Funkce kumulovala i Dražilová, která je zároveň poslankyní.
ODS a KDU-ČSL byly spolu ve vedení Blanska téměř 25 let, než lidovci skončili po posledních volbách v opozici. Letitou spolupráci tedy nyní obnoví. Doplní je uskupení Fórum Blansko, které získalo první zastupitelské mandáty v roce 2022, kdy uspělo díky kritice občanských demokratů.
„Chceme funkční, stabilní a kompetentní radu města bez účelového blokování projektů a stylu ‚něco za něco‘, postavenou na vzájemném respektu a spolupráci,“ vzkázalo na sociálních sítích Fórum Blansko.
Nové vedení Blanska
Jiří Crha: starosta (ODS)
František Hasoň: první místostarosta (KDU-ČSL)
Ivo Stejskal: místostarosta (Volba pro Blansko)
Jan Došek: radní (Fórum Blansko)
Lukáš Toman: radní (Fórum Blansko)
Zdeněk Grünwald: radní (ODS)
František Havíř: radní (ODS)
Radniční krize v Blansku odstartovala v polovině listopadu, kdy Crha obvinil ANO, že prostřednictvím zavádějících informací podněcuje opozici proti vlastním koaličním partnerům. Vyvrcholily tím dlouhodobé spory mezi oběma stranami a jejich čelnými představiteli. Zakopat příkopy nepomohlo ani následné smírčí jednání.
Minulou středu ODS formálně vypověděla koaliční smlouvu s odůvodněním, že kvůli sporům s ANO nebylo možné dotáhnout projekty, které vedení města slíbilo lidem. „Hnutí ANO rozhodnutí starosty Crhy respektuje. Považuji ho ale za sobecké – místo potřeb občanů Blanska zvolil ochranu vlastních zájmů,“ reagovala Dražilová. Podle jejího dřívějšího vyjádření jeho kroky souvisely s volbou krajského šéfa ODS, na nějž kandidoval právě Crha. Nakonec úspěšně.
Dražilová je věrnou spojenkyní krajské šéfky ANO Aleny Schillerové, která blanenské spojenectví ANO a ODS nesla těžce. Mimo to posledního půl roku tlačila na brněnské zastupitele hnutí, aby odešli z vládnoucí koalice na magistrátu. Její výzvu uposlechli tři politici, ostatní se v ní rozhodli zůstat. Podle Schillerové tím „rebelové“ vyměnili hodnoty hnutí za své současné funkce. Z hnutí je navrhla vyloučit.