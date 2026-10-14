Nová koncepce má pomoci zlepšit podmínky pro stromy v centru Brna

Vytvářet lepší podmínky pro stávající i nové stromy při obnově ulic a veřejných prostranství v historickém jádru Brna má pomoct nová koncepce. Klade důraz například na dostatek místa pro růst kořenů nebo na lepší využívání dešťové vody. Dokument, který zpracovala Kancelář architekta města Brna, dnes schválili radní. Koncepce bude účinná od února příštího roku, uvedl magistrát v tiskové zprávě.
Dokument určuje dlouhodobé principy pro práci se stromy a umožní potřeby zeleně včas koordinovat s dopravou, inženýrskými sítěmi, parkováním či památkovou ochranou. "Nová koncepce nám dává společnou dlouhodobou představu o tom, jak při obnově ulic a náměstí vytvářet pro stromy lepší podmínky. Nejde nám tedy jen o jejich počet, ale především o to, aby mohly skutečně růst a plnit svou funkci po mnoho desetiletí," uvedl radní pro územní plánování Petr Bořecký (Brnoklidem).
Pokud mají stromy v centru města dlouhodobě prosperovat, potřebují dostatek prostoru pro kořeny, přístup k vodě a vhodné podmínky pro růst. Právě ty často v hustě zastavěném území chybějí, uvedl náměstek primátorky pro oblast životního prostředí Filip Chvátal (KDU-ČSL). "Proto je důležité myslet na stromy už od začátku přípravy každého projektu, nikoliv až ve chvíli, kdy je jeho podoba prakticky hotová. Koncepce nám pomůže tyto potřeby lépe zohledňovat a vytvářet prostředí, ve kterém budou stromy schopné růst do plné velikosti," uvedl náměstek.
Koncepce bude závazná pro útvary brněnského magistrátu a příspěvkové organizace města. Doporučení ji využívat dostanou městská část Brno-střed a městské obchodní společnosti. Pilotním projektem nového přístupu k výsadbě stromů se podle města stala loňská obnova stromořadí v Orlí ulici.