Nová metoda ve FN Brno umožňuje úspěšnější odhalení nádorů plic

Pacienti s nádorovým onemocněním plic mají díky nové diagnostické metodě, kterou začala používat Fakultní nemocnice Brno (FN), vyšší šanci na odhalení nemoci a tím i na úspěšnější léčbu. Metoda spočívá ve velmi přesném 3D rentgenovém vyšetření. Jedná se o první pracoviště v Česku, které metodu používá, uvedla FN Brno v tiskové zprávě.
Nádory plic patří dlouhodobě mezi nejzávažnější onkologická onemocnění a úspěšnost jejich léčby ovlivňuje včasné a přesné stanovení diagnózy. Zhoubné nádory průdušnice, průdušek a plic lékaři ročně odhalí u více než 6500 lidí. Pacienti dlouho nepociťují téměř žádné obtíže, a proto přibližně dvě třetiny z nich přicházejí k lékaři až v pokročilém stadiu onemocnění, kdy jsou možnosti vyléčení výrazně sníženy, uvedla nemocnice.
Nová metoda umožňuje přesnější odběr vzorků z obtížně dostupných ložisek v plicích. Kombinuje bronchoskopickou navigaci a následné ověření polohy odběrového nástroje pomocí speciální výpočetní tomografie (CT). Jedná se o trojrozměrné rentgenové vyšetření, které umožňuje velmi přesné zobrazení struktur při nižší radiační zátěži než běžné CT.
"V rámci pneumoonkologického programu Fakultní nemocnice Brno budeme díky nové technologii schopni zvýšit úspěšnost diagnostiky nádorů plic na více než 90 procent," řekl přednosta Kliniky nemocí plicních a TBC Milan Sova. "Tato technologie představuje významný posun v diagnostice nádorů plic. Umožňuje nám dostat se i k lézím, které byly dosud jinými metodami prakticky nedosažitelné," uvedl primář Vladimír Herout.
Lékaři Kliniky nemocí plicních a TBC při zavádění této metody navázali na zkušenosti zahraničních pracovišť, zejména ze Spojených států amerických. "Věřím, že během několika let budeme schopni některé časně zachycené nádory nejen diagnostikovat, ale také endoskopicky odstranit. Pacienti by tak nemuseli podstupovat rozsáhlé chirurgické výkony," doplnil Sova.