V Brně začala výstavba prémiových bytů, jeden vyjde v průměru na 16 milionů

Developerská firma Infinity Estate chce do Brna přinést koncept bydlení, který podle ní ve městě dosud nemá obdoby. „Vedle nadstandardních bytů nabídne Nová Myslivna svým rezidentům také nadstandardní servis: od recepce dostupné 24 hodin denně, přes odpočinek v relaxační zóně s wellness a fitness, až po kulinářské zážitky doprovázené působivými výhledy na město ze střešní restaurace,“ slibuje jednatel společnosti Miroslav Gebas s tím, že se počítá i s dalšími službami a „vychytávkami“ pro náročnou klientelu.

Primárně vyhlídková restaurace se má stát důvodem, proč do poklidné lokality stejně jako v minulosti bude mířit mnoho Brňanů. Původní objekt se stal i díky výhledu oblíbeným výletním cílem místních obyvatel. „Záleží nám na tom, aby se Nová Myslivna stala nejen atraktivním domovem pro rezidenty, ale aby rovněž přinesla novou kvalitu veřejného prostoru a služeb pro širší okruh návštěvníků,“ podotýká Gebas.

Uvažuje se mimo jiné i o tom, že by wellness a fitness mohli využít i nerezidenti. Přibudou každopádně venkovní sportovní plochy, počítá se s novou zastávkou autobusu a zvýšením frekvence autobusových spojů MHD. V plánu jsou také úpravy okolí stávající cyklostezky i vznik nových napojení na turistické trasy. Parkovací plochy vzniknou na povrchu i pod zemí, návštěvníci mířící třeba do vyhlídkové restaurace využijí asi 30 až 40 stání.

Komplex nabídne 90 bytů, které doplní apartmány. Počítá se spíše s většími bytovými jednotkami, které uspokojí rodiny s dětmi. Cena za metr čtvereční začne okolo 160 až 180 tisíc korun, podle podlaží bude částka růst. Průměrná jednotka s dispozicí 4kk a se dvěma koupelnami o minimální velikosti 100 metrů čtverečních tak vyjde přinejmenším na 16 milionů. Výměr 5kk se má běžně pohybovat mezi 120 až 150 metry čtverečními.

„Ve srovnání s obdobnými projekty mají i bytové jednotky menších dispozic velkorysé výměry. Nejnáročnější klienti pak v horních podlažích najdou luxusní penthousy s velkými korunami v korunách stromů,“ přibližuje Zdeněk Vojtek, regionální ředitel společnosti Svoboda & Williams, která zajistí prodej všech bytů.

Zájem hlavně od rodin s dětmi

První vlna prodeje odstartuje v červnu. Podle Gebase už evidují několik desítek zájemců. Jde při tom hlavně o rodiny s dětmi, které mají zájem pořídit si velké byty. Podle zájmu a požadavků klientů bude docházet ke spojení bytů do větších prostor, což se pak pochopitelně odrazí ve finálním počtu jednotek.

Gebas nijak nerozporuje, že Nová Myslivna cílí na náročnější a movitější klientelu. Projekt tomu přizpůsobují. Kromě řady větších bytů počítají třeba s širšími chodbami nebo koberci ve společných prostorách kvůli menšímu hluku. „Tento standard nás vyjde investičně asi o 20 tisíc dráž oproti klasickým developerským projektům,“ dodává Gebas.

Náklady na výstavbu bydlení hotelového typu a apartmánů, která začala slavnostním poklepáním základního kamene v pátek, přesáhnou dvě miliardy korun. Bytový komplex se má kolaudovat za dva roky, první rezidenti se tak nastěhují v létě 2026.

Architekti se novostavbu snažili citlivě zakomponovat do jedinečné lokality plné zeleně nad městem. „Objekt by měl splnout s prostředím. Je to citlivě zasazená kompozice, velmi čistá, jednoduchá. Nejde o nic vyzývavého, co by mělo někoho dráždit a provokovat,“ ujišťuje architekt Jan Kyzlink z brněnského ateliéru Kyzlink Architects.