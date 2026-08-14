Práci u hranic se Slovenskem hledají lidé složitě, firmy sem teď přináší stovky míst

Právě druhý případ je častější pro strukturálně postižené oblasti u hranic, které trpí nejvyšší nezaměstnaností v Jihomoravském kraji, a to v čele s Hodonínskem.
Tamní obce jsou tak mnohdy k výstavbě průmyslových areálů shovívavější a dokonce o ně usilují, neboť doufají, že tak počet svých obyvatel bez práce postupně sníží.
Například ve Veselí nad Moravou se o vznik takové lokality starosta Petr Kolář (TOP 09) snažil už od roku 2010. „Pracovních nabídek tu nyní není tolik a lidé často dojíždí za prací třeba do Brna. Vznik průmyslové zóny je proto velkou příležitostí k rozvoji a zajištění lepšího života místním,“ zdůvodňuje úsilí.
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A zadařilo se. Před dvěma týdny ve vyhrazené, zhruba 30 hektarů velké zóně, začala vznikat první výrobní hala zaměřená na produkci prefabrikovaných technologických budov. Hotovo by mělo být zhruba v polovině příštího roku a společnost Gritec, jež zde bude sídlit, nabídne zaměstnání asi 120 lidem.
„V tuto chvíli již aktivně hledáme stavební a elektro mistry, kteří s námi budou u samotného zrodu provozu. Ještě v letošním roce navíc plánujeme spektrum pozic rozšířit,“ uvádí Radek Stavarčík z Gritecu s tím, že firma bude hledat také betonáře, elektrikáře, klempíře, skladníky, konstruktéry, rozpočtáře nebo obchodní zástupce.
„Stavba průmyslových zón je určitě způsob, jak nezaměstnanost v regionu snížit. Pokoušíme se, aby nabraní pracovníci byli skutečně odsud, a podle toho se to snažíme inzerovat,“ dodává Stavarčík.
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Město si slibuje, že práci v zóně najde do budoucna až pět stovek lidí. „Nyní jsme v první etapě, při níž dojde k zástavbě zhruba 7,5 hektaru půdy. Kromě společnosti Gritec, která zastaví asi 3,5 hektaru, tu bude mít zázemí dalších šest firem. Na podzim bychom měli začít nabízet pozemky v druhé etapě, jež začne příští rok, a do budoucna plánujeme ještě třetí etapu,“ přibližuje Kolář.
Moravský Písek využije areál pro chov prasat
Podobné plány jsou také v sousedním Moravském Písku. Obec v současnosti jedná se společností Svornost obchodní z Těmic, která má zájem na místě bývalého areálu pro chov prasat postavit průmyslový a logistický park, jenž zaměstná okolo 230 lidí. Hotovo by mohlo být v roce 2028, avšak co přesně na místě bude, ještě zřejmé není. Odvíjet se to bude od jednání s nájemcem.
„Jsme rádi, že nyní opuštěná lokalita najde smysluplné využití a zejména že nabídne pracovní místa. Může nám to pomoci v tom, abychom si udrželi lidi, kteří se jinak často stěhují za nabídkami do větších měst,“ popisuje situaci starostka Hana Habartová (SOCDEM).
Negativních dopadů, zejména v podobě vyššího zatížení dopravy v obci, se ani jeden starosta nebojí. Podle Habartové by se počet aut v obci navýšil asi o čtyřicet, což není o tolik horší, než je aktuální situace. V obou případech by bylo možné využít také železniční dopravu.
Ne všude to ale vidí stejně. Ukázkovým příkladem je Zaječí na Břeclavsku, kde má průmyslový park v plánu postavit developerská firma Panattoni. Provoz haly by mezi domy nahnal zhruba 140 kamionů denně, což by podle místních znamenalo zvýšený hluk, prašnost, ale i nebezpečí.
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„Udělali jsme anketu mezi lidmi, z nichž většina se záměrem nesouhlasí. Přesto plán stále platí, na kraji prošlo posuzování vlivů záměrů na životní prostředí, tedy velká EIA, a nyní firma řeší připojení na čističku odpadních vod,“ shrnuje starosta Jan Grmela (nez.).
I tady přitom společnost láká na výhodu v podobě nových pracovních míst, dohromady by jich mělo být asi 350. „Počítáme s nabídkou příležitostí pro různé profese i úrovně kvalifikace v odvětví lehkého strojírenství a skladování,“ řekl už dříve iDNES.cz Karel Taschner, mluvčí Panattoni.
Panují i obavy z přívalu pracovníků z ciziny
Jenže starosta je vůči tomu skeptický. Ačkoliv nezpochybňuje, že někteří obyvatelé zde nové místo najdou, podle jeho slov mívají podobné společnosti spíše agenturní zaměstnance, kteří často pocházejí ze zahraničí. Stejné obavy mají i v Branišovicích na Znojemsku, kde má Panattoni též zájem o stavbu skladu.
Podle starosty Pohořelic na Břeclavsku Miroslava Nováka (ODS) ale obec i v takových případech získá výhody. „I kdyby nakonec byli zaměstnanci z ciziny či jiných měst, stále budou v obci utrácet peníze u místních obchodníků a podnikatelů,“ poukazuje Novák.
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On sám se ke stavbě průmyslových zón staví spíše pozitivně, podle něj jsou jedním ze způsobů, jak se daří udržovat nízkou míru nezaměstnanosti. „Už dvacet let ji máme pod čtyřmi procenty. Důležité je udržování a rozvoj pracovních nabídek, a to v různorodých odvětvích,“ říká.
Jeden průmyslový park již funguje na jihu obce, další vzniká u sjezdu z dálnice D52. Na jaře tu začala výstavba první ze čtyř hal, místo zde najde dohromady zhruba 300 lidí.