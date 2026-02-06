Saunaři, kterým Brno zbořilo původní zázemí, získali nové prostory u Sokolů

Oldřich Haluza
  18:22aktualizováno  18:22
Za zachování svého tradičního místa přišli bojovat na městské zastupitelstvo v županech. Úsilí početné komunity však bylo marné, demolici nejstarší brněnské sauny v zahradě Arnoldovy vily nezabránila. Po několika letech bez vhodných prostor mají saunaři konečně zázemí, kam se mohou chodit společně potit. Hotová je totiž kompletní rekonstrukce historické sauny v areálu Rosnička v brněnských Žabovřeskách.

V opravené budově se kromě sauny nachází ochlazovací bazének, odpočívárna nebo šatny, které si zachovaly dobovou podobu. Součástí je i místnost, kde vznikne masérna.

Původní sauna pocházela ze 70. let minulého století, stejně jako ta zbouraná v zahradě vily v Drobného ulici, kde ji využívala komunita čítající asi 350 členů.

V areálu Rosnička v brněnských Žabovřeskách otevírá zrekonstruovaná sauna původně ze 70. let, která poslouží i početné saunařské komunitě ze zbourané sauny v zahradě Arnoldovy vily. (6. února 2026)
Rekonstrukce budovy vyšla zhruba na sedm milionů korun, zaplatilo je město. Zkušební provoz zánovní sauny začne v nejbližších týdnech, jakmile bude kompletně dovybavena. Komunita dostane pro sebe některé podvečerní časy. Očekává se, že tam budou chodit desítky jejích členů. Zejména pro ty starší je společné saunování důležité kvůli sociálním vazbám a pochopitelně také z hlediska tělesné stránky.

„Jsme rádi, že máme funkční saunu, kde se můžeme saunovat. Po rekonstrukci si zachovala alespoň nějaké vzpomínky. Například lavice ve společné místnosti jsou stejné, jako jsme měli v naší sauně na Drobného, protože obě pochází ze stejného období. Pro nás je taková vzpomínka důležitá,“ říká členka komunity Šárka Svobodová.

Budova se saunou spadá pod Tělocvičnou jednotu Sokol Brno-Žabovřesky, nachází se u Wilsonova lesa. Místo bylo mimo provoz od roku 2021 kvůli covidové pandemii, následně budova zavřela pro svůj nevyhovující technický stav i problémy se statikou objektu.

„Součástí stavebních úprav je jak generální oprava budovy a odstranění závažných statických poruch objektu a modernizace technologie sauny, tak zázemí pro sportovce i návštěvníky z řad veřejnosti. Chceme záměrně uchovat i specifický genius loci, takže na budoucí návštěvníky čekají například dobové šatny či autentický hluboký bazének v relaxační zóně,“ prohlašuje předseda žabovřeských Sokolů a starosta městské části Filip Leder (KDU-ČSL).

Celková kapacity sauna je 15 lidí, odpočívárna pojme maximálně dvanáct saunařů. Jednotlivé bloky trvající půldruhou hodinu si lidé musí předem zamluvit pro celou skupinu přes rezervační systém na webu Sokolů.

Nejdražší časy mezi půl sedmou a osmou večer a následující do půl desáté vyjdou na 2 850 korun. Provoz sauny začíná ve dvě odpoledne s cenovkou 2 000 korun, následné dva bloky stojí 2 500 korun. Zavírá se v deset večer. Saunovat se je možné pouze ve všední dny.

Kromě Žabovřesk získá komunita novou saunu také na koupališti v Juliánově. Tam vznikne díky penězům z participativního rozpočtu, v němž saunaři uspěli v roce 2023. Tamní projekt stále čeká na povolení, stavební řízení trvá už od loňského jara. Tato sauna má být více zaměřená na rodiny s dětmi, počítá se třeba i s možností saunování se sníženou teplotou.

Početná saunařská komunita se vytvořila v průběhu let okolo historické sauny v bývalých konírnách v Drobného, která byla považovaná za nejstarší v Brně. Před několika lety členy pobouřil nečekaný záměr její demolice kvůli rekonstrukci zahrady vily. Stav budovy se saunou byl údajně život ohrožující a její oprava by byla příliš nákladná. Zachránit se jí proto nepodařilo, vytrvalé úsilí členů komunity však vedlo k tomu, že náhradou se jim stanou rovnou dvě sauny.

