Nová výstava v Brně přibližuje výstroj i metody prvorepublikové policie

Výstroj, metody i osobnosti prvorepublikové policie přibližuje nová výstava v brněnském Technickém muzeu. Návštěvníci si prohlédnou třeba historické motocykly, kriminalistické pomůcky, zbraně pachatelů nebo vyloupenou pokladnu. Výstava vznikla ve spolupráci s Klubem policejní historie Brno, tvoří ji artefakty z muzejních i soukromých sbírek, rodinných archivů a pozůstalostí. Potrvá od 1. dubna do 30. prosince, informovala mluvčí muzea Taťána Krajčírovičová.
"Na návštěvníky čeká komplexní vývoj výstroje, výzbroje a dalšího vybavení uniformovaného i neuniformovaného sboru, související s modernizací a technickým pokrokem potřebným k výkonu bezpečnostní služby," uvedlo muzeum v tiskové zprávě.
Jedním z hlavních témat výstavy je kriminalistika. Zájemci poznají jednotlivá odvětví, jako jsou antropometrické měření, kriminalistická fotografie, daktyloskopie nebo balistika. Prohlédnou si vybavení kriminalistického kabinetu i pomůcky a nástroje používané jak kriminalisty, tak zločinci.
Výstava připomíná i skutečné případy či události, třeba pokus o fašistický puč v Židenicích v roce 1933 nebo výbuch v hotelu Evropa v Jánské ulici v centru Brna. Dále se věnuje období protektorátu a bombardování Brna na konci druhé světové války, a to prostřednictvím vzpomínek příslušníka protiletecké ochrany, filmových záběrů a fotografií.
Muzeum připomíná i významné osobnosti policejního sboru, stejně jako osudy policistů, kteří položili život při výkonu služby nebo čelili perzekuci v době nesvobody. Závěr výstavy tvoří část věnovaná poválečnému Zemskému velitelství Sboru národní bezpečnosti.