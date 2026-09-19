Nová výstava v brněnském Domě umění upozorňuje na situaci slovenské kultury

Upozorňovat prostřednictvím současného umění na situaci slovenské kultury má za cíl nová výstava Domu umění města Brna. Její tvůrci chtějí prozkoumat, jak umělecká scéna reaguje na společenské změny či politický tlak. Výstavu nazvanou "...a žiadna iná!" s podtitulem Auditorium slovenské scény dnes zahájilo vernisážové odpoledne. Díla stovky slovenských umělců a umělkyň zaplnila hlavní budovu Domu umění na Malinovského náměstí i Dům pánů z Kunštátu v Dominikánské ulici, k vidění jsou do 14. února příštího roku.
Impulzy k prezentaci slovenských umělců se v kurátorském týmu Domu umění podle jeho ředitelky Terezie Petiškové objevily už několikrát. "Teprve, když jsme začínali velmi rozechvěle vnímat situaci na slovenské kulturní scéně, jsme přistoupili k činu," řekla Petišková na vernisáži.
"První část názvu výstavy odkazuje k výroku, který celkem rázně zasáhl slovenskou kulturní scénu a který se snaží určit podobu toho, jak má kulturní scéna na Slovensku vypadat," poznamenala Júlia Bútorová, která je společně s Marikou Svobodovou autorkou kurátorského konceptu. Podtitul Auditorium slovenské scény poukazuje na snahu vytvořit prostor pro naslouchání různým perspektivám.
Deset částí výstavy prezentuje díla nejen etablovaných autorů a autorek, ale i zástupců nejmladší generace. Zahrnuje například příspěvek s názvem Identita - Slovenskost. Autoři v něm pracují s lidovými motivy, se slovenskou hymnou či s dalšími národními symboly. "Je to část, která testuje hranice pojmu identity slovenského umělce a umělkyně," popsala Bútorová.
Další z částí s názvem Archiv spolupráce se zaměřuje na výstavní dramaturgii Domu umění, který od 50. let zařazoval slovenské umění do svého programu. Jiné z instalací představují například odolnost umění nebo ukazují fragmenty děl, která měla vzniknout, ale nebyla podpořena.
Výstava podle tvůrců není komentářem konkrétní politické situace. Spíše se ptá na roli umění a kultury ve společnosti, na význam identity, svobody a odpovědnosti kulturních institucí. Slovenská zkušenost po posledních parlamentních volbách je východiskem, ale témata a otázky, které výstava otevírá, se týkají kulturního prostředí v celé Evropě.
"Není tím myšleno to, že je výstava apolitická, ale spíše to, že se výstava snaží nebýt útočnou, personalizovanou a nepřispívat k další polarizaci," dodala Bútorová.