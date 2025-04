V Brně začali s prodloužením ulice do Nové Zbrojovky. Rostou i čtyři budovy

Silnice se dvěma pruhy povede souběžně s ulicí Baarovo nábřeží a napojí se na současnou ulici Markéty Kuncové před železničním mostem. Součástí stavby za 86,5 milionu korun bez DPH bude také křižovatka vedoucí na Dolnopolní ulici.

„Úprava stávající a stavba nové části ulice v celkové délce 429 metrů bude velmi náročná na koordinaci prací na inženýrských sítích, kdy bude nutné zkoordinovat výstavbu horkovodu a parovodu,“ prohlásil náměstek primátorky René Černý (ANO).

Celou stavbu připravila developerská společnost CPI Property Group, která Novou Zbrojovku buduje a na nákladech na dopravní napojení se bude podílet 62 procenty z celkové částky. Do dvou let mají být kromě napojení na ulici Markéty Kuncové hotové i čtyři další budovy budoucí čtvrti.

„Z toho jsou dvě bytové, jedna přímo u řeky a druhá určená pro investiční bydlení. U dalších dvou budov D2 a D3 je už nyní obsazenost 70 procent. Bude v nich nové fitness centrum, supermarket a nová školka, budova D3 bude administrativní,“ nastínil ředitel projektu Miroslav Pekník.

První obyvatelé by se do Nové Zbrojovky měli nastěhovat na přelomu let 2026 a 2027, poté se výstavba přesune do centrální části areálu. Na 22 hektarech někdejšího brownfieldu po továrně Zbrojovka má postupně vzniknout 2 500 bytů, 200 tisíc čtverečních metrů kancelářských ploch a 100 tisíc čtverečních metrů komerčních ploch a služeb.

Hotová už je budova Z-office, která vznikla z bývalé nářaďovny, rohová budova někdejšího ředitelství Zbrojovky s ikonickou kostkou na střeše a před dokončením je také budova D4 vedle ředitelství.

Už loni v červnu začaly práce na rozšíření Šámalovy ulice a úpravy Zábrdovické, které mají zajistit dopravní napojení nové čtvrti na okolí, práce by měly skončit příští rok. Dalším napojením bude právě prodloužená ulice Markéty Kuncové. V budoucnu přibude ještě nový most přes Svitavu a napojení na velký městský okruh novou Dukelskou ulicí.