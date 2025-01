Nová Zlatovláska se natáčela na lednickém zámku, místní lidé hrají dvořany

„Hlavní lokací byl Lednický zámek a přilehlý park. Z Prahy se na jižní Moravu přesunulo téměř 80 členů štábu a dalších více než 100 lidí z regionu se na pohádce podílelo. Obyvatelé okolních obcí se v pohádce objeví v komparzních rolích jako dvořané a diváci budou moci vidět i místní hudebníky jako kapelu na dvorní slavnosti,“ prozradila výkonná producentka Kristýna V. Kamenická.

Velká část přípravných dní se pak odehrála také v Boskovicích, kde sídlí kaskadérská skupina Haraldos Stunt Brothers. „Tato skupina patřící mezi světovou špičku v trikovém ježdění připravovala pro pohádku náročný jezdecký závod natáčený v Praze na Barrandově a také zajišťovala všechny natáčecí dny s koňmi,“ říká producentka.

V hlavní roli Jiříka diváci uvidí Tomáše Webera, jenž vystřídal Petra Štěpánka z televizní pohádky z roku 1973. Ten si v této verzi zahraje krále, tedy otce Zlatovlásky, kterou ztvární Jasmína Houf. V dalších rolích se objeví například Marek Lambora, Ján Jackuliak, Marián Mitaš, Martin Myšička, Tomáš Matonoha či Jan Budař. Film přijede do Brna představit delegace ve složení Tomáš Weber jako hlavní postava, režisér snímku Jan Těšitel, scenáristka Lucie Konášová a producenti Viktor a Igor Krištofovi.

Kromě velkého množství zvířat se nově ve filmu objeví také postava Štěpána, který doprovází Jiříka na cestě za Zlatovláskou. Tu si zahrál talentovaný herec Marek Lambora. „Moje postava je nejbližším přítelem Jiříka. A rozhodně to není role černobílá, protože v průběhu příběhu se ukáže, že Štěpán je i tak trochu parchantík. A to je pro herce vždycky zajímavá výzva,“ svěřil se herec.

I když jsou si tvůrci jistí, že diváci budou podvědomě srovnávat původní a současnou verzi pohádky, nebojí se, že by o ni nebyl zájem. „Srovnávat různé verze čehokoliv je asi úplně normální, lidé jsou hodně kritičtí, když jde o novinku. Ale tyhle verze jsou úplně odlišné. My jako čeští diváci máme hodně zafixovanou poetiku pohádek, jsou hodně specifické. A teď přijdeme s verzí bez loutek, které byly typické pro tu dobu, budou tam i nějaké efekty… To se třeba lidem nemusí líbit. Ale i Popelky vzniklo několik verzí a lidé si vybrali,“ vysvětlila představitelka Zlatovlásky Jasmína Houf, kterou s původní pohádkou pojí mnohem víc. „Původní verzi jsem viděla stokrát, tisíckrát, je to taková moje srdcová záležitost, jelikož můj dědeček byl výtvarníkem Zlatovlásky z roku 1973. A já jsem tak měla z první ruky i spoustu zákulisních příběhů,“ dodala mladá herečka.

Premiéra Zlatovlásky je naplánována na 23. ledna 2025.