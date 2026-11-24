Lidé bez domova najdou zázemí v novém nízkoprahovém centru mezi brněnským Kolištěm a Vlhkou ulicí. Dvoupodlažní budova za 29,5 milionu korun nabídne klientům sociální pomoc, možnost se umýt či najíst. Provozovat centrum bude Společnost Podané ruce. Budova nahradí provizorní zázemí v buňkách ve Vlhké ulici. Stavba centra začala v roce 2023, nyní čeká na kolaudaci. Lidem se otevře 1. ledna příštího roku, uvedli dnes zástupci Brna při představení centra.
"Už provoz v provizorních buňkách potvrdil, jak moc je zařízení potřebné. Naším cílem je především snižování zdravotních a sociálních rizik – dveře u nás mají otevřené i lidé pod vlivem alkoholu, pro které jsou běžné sociální služby často nedostupné. Nová budova nám umožní s nimi pracovat v důstojných podmínkách a bezpečně je motivovat k dalším krokům," uvedl vedoucí oddělení nízkoprahových služeb v Jihomoravském kraji Společnosti Podané ruce Petr Blažek.
Služby jsou diskrétní, dobrovolné a zdarma. Náměstkyně primátora pro sociální oblast Marie Jílková (KDU-ČSL) řekla, že sociální pracovníci budou lidem poskytovat poradenství či sociální podporu, jako je například pomoc v krizových situacích, doprovod do institucí či pomoc se zajištěním bydlení.
"Kapacita bude nejméně 50 klientů. V zimě, kdy je venku nejhůř, je každé místo navíc znát, takže jsem rád, že v Brně pomůžeme lidem v nouzi," podotkl primátor Brna Jakub Hruška (KDU-ČSL).
V Brně je bez střechy nad hlavou asi 600 lidí, bez bytu dalších 1400, typicky v azylovém či jiném podobném typu zařízení. Mluvčí brněnského magistrátu Filip Poňuchálek nedávno ČTK sdělil, že na pomoc lidem bez domova plyne odhadem 25 až 30 milionů korun ročně.