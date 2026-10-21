Nové centrum v brněnské SurGal Clinic propojuje léčbu kýl a obezity

Autor: ČTK
  12:13aktualizováno  12:13
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Brněnská soukromá nemocnice otevřela Centrum kýlní a metabolické chirurgie. Lékaři se na pracovišti, které propojuje dvě chirurgické specializace, zaměří na léčbu běžných i komplikovaných kýl, rekonstrukce břišní stěny i chirurgickou léčbu obezity. Centrum nabízí veškerou péči na jednom místě, od předoperačních vyšetření přes operaci až po péči o pacienta po operaci, řekli dnes zástupci kliniky novinářům na tiskové konferenci.

"Reagujeme na poptávku pacientů. Často se stává, že se jim dostane kvalitní chirurgické péče ve smyslu operace, ale je velmi složité dostat vše na jednom místě v časové efektivitě. Lidi hodně pracují, je pro ně těžké dostat u pěti lékařů termíny tak, aby si nemuseli pětkrát brát dovolenou či propustku. My jsme schopni to zorganizovat tak, že efektivita je co nejvyšší," uvedl vedoucí lékař centra Tomáš Paseka.

Léčba kýly a obezity může podle lékařů úzce souviset. U pacientů s těžkou obezitou a rozsáhlým narušením břišní stěny vysoká hmotnost komplikuje operaci i hojení a zvyšuje riziko návratu kýly. V centru lékaři mohou léčbu rozdělit do několika kroků. Pacient tak může nejprve podstoupit metabolickou operaci, která může přispět ke snížení hmotnosti a poté i chirurgickou rekonstrukci břišní stěny.

"Vznik specializovaného pracoviště nám umožňuje propojit zkušenosti špičkových chirurgů s obezitologií, interní medicínou a dalšími obory. Pro pacienty to znamená, že na jednotlivé fáze léčby nemusí nahlížet jako na oddělené zákroky, ale jako na promyšlený proces," uvedla ředitelka kliniky Jitka Smrčka. Doplnila, že klinika má smlouvy se všemi zdravotními pojišťovnami a léčbu plně hradí zdravotní pojištění.

V příštím roce lékaři z centra plánují odoperovat okolo 600 pacientů. "Část pacientů jsou relativně nekomplikované případy, těch velmi komplikovaných není většina, ale předpokládáme, že v čase, jak centralizace bude postupovat, tak poměr komplikovaných naroste," poznamenal Paseka.

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