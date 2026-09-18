Nové girlandy chce Brno před jejich nákupem nejprve otestovat

O dodávce nových girland do centra Brna bude městská společnost Technické sítě Brno (TSB) jednat s firmou WD Lux, která vzešla ze soutěže, již TSB vyhlásily na jaře. Než však girlandy objednají, chtějí je otestovat, informoval dnes magistrát v tiskové zprávě. V centru Brna visely od podzimu 2022 girlandy v podobě svislých tyčinek od designérského studia Visualove. Kvůli poruchovosti je ale zhotovitel dal demontovat a vrátil zaplacené peníze.
Firma WD Lux předložila návrh možné podoby girland, porota ocenila jejich jednoduchost a moderní řešení. "Návrh zároveň respektuje ráz okolních ulic. Viditelné konstrukční prvky by měly být navrženy tak, aby do prostředí přirozeně zapadly, a součástí řešení bude také minimalizace světelného smogu," uvedl provozně-technický ředitel TSB Josef Šaroun. V případě výroby girland je limit nákladů stanoven na 7,2 milionu.
Cílem je podle zastupitelky Kateřiny Jarošové (Brnoklidem) vybrat sváteční osvětlení, které bude estetické a splní nároky na celoroční venkovní provoz. "Z tohoto důvodu nyní Technické sítě Brno vyzvou vhodného kandidáta k jednání. Rádi bychom jedno zařízení zkušebně osadili do jedné z ulic v centru a otestovali, zda bude bezproblémově fungovat za různých meteorologických podmínek. Pokud by byl test úspěšný, tak by se teprve přistoupilo k samotné objednávce výroby girland," uvedla Jarošová.
Slavnostní osvětlení ulic v centru Brna funguje od roku 1959. Za tu dobu bylo několikrát opravováno, a to i za cenu ztráty původního charakteru.