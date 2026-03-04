V Brně otevře nové nákupní centrum, ve slavnostní den obchody nabídnou slevy

Oldřich Haluza
  15:12aktualizováno  15:12
Dvě desítky nových obchodů od potravin a drogerie přes oblečení až po hobbymarket nebo hračky rozšíří už od čtvrtka nákupní možnosti lidí žijících zejména na severu Brna. U výpadovky na Svitavy vedle hobbymarketu Bauhaus otevře nové Obchodní centrum Kaskády Ivanovice. Kamenné prodejny se samostatnými vstupy zvenku doplní výdejní boxy od společností jako Alza, Zásilkovna nebo Dr. Max.

V horním patře retail parku lidé najdou prodejnu potravin Penny Market, drogerii Rossmann, hračkářství Pompo, provozovny se širokým sortimentem Tedi a Action i s textilem Sinsay a Kik.

Nabídka zahrnuje i chovatelské potřeby Super zoo, koberce Breno, kuchyně Oresi, dveře Solodoor, spánkové studio ProSpánek a nehtové studio.

Na severu Brna ve čtvrtek 5. března 2026 nové nákupní centrum OC Kaskády Ivanovice.
12 fotografií

Chybět nebude ani lékárna Dr. Max, kavárna Cafe Pepe a tabák Traficon. Na Kaskádách otevře první diskontní prodejnu v Brně značka bytových doplňků Woolworth.

Dolní podlaží obsadí dětská herna Fostíkov a velká prodejna Mountfield nabízející zahradní techniku, nábytek, bazény i produkty pro volný čas. Tento řetězec si pro zákazníky připravil slevy 15 až 20 procent na celý sortiment, akce platí až do neděle.

„Brno je pro nás strategickým regionem. Dlouhodobě sledujeme, že zájem o náš sortiment zde roste rychleji než jinde v republice,“ uvedl generální ředitel a předseda představenstva společnosti Mountfield Michal Pobežal.

Umístění nového nákupního centra Kaskády Ivanovice na severu Brna.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

Ve čtvrtek otevře 18 z 21 obchodů, zbylé tři včetně AAA Auto přivítají zákazníky během následujících dvou měsíců. Slevové akce si na slavnostní okamžik nachystali i další obchodníci.

V retail parku lidem poslouží jediná restaurace – asijské bistro Asia Wok. Je umístěné přesně uprostřed centra, v atriu spojujícím spodní a vrchní patro.

Konec trmácení za nákupy, v Brně a okolí postaví nová obchodní centra

„Další jednotka typu fast food by nemohla být využita k plné spokojenosti zákazníků, protože by nebylo možné umístit například veřejné toalety. Navíc poptávka po obchodních plochách nás nenutila k cílenému umístění dalších jednotek s jídlem,“ řekl projektový manažer Karel Cholek z developerské firmy MS Invest.

Zájem ze strany provozovatelů gastra byl podle něj obrovský. „Jednalo se o desítky restaurací s rychlým občerstvením, “ poznamenal.

Stavba retail parku v Ivanovicích vyšla investora na stovky milionů korun, projekt připravoval dlouhé roky. „Kaskády jsou na severu Brna jediným uceleným souborem obchodních jednotek od potravináře až po doplňkové prodeje domácích potřeb,“ uvedl Cholek. Naproti přes výpadovku je hypermarket Globus.

Příjezd k novému centru je okolo prodejny Bauhaus. Stejně jako obchody se i parkoviště nachází ve dvou úrovních, auto lze nechat venku i uvnitř.

V Brně otevře nové nákupní centrum, ve slavnostní den obchody nabídnou slevy

4. března 2026  15:12,  aktualizováno  15:12

