Brněnské ANO má po vyloučení rebelů nového šéfa, experta na léčebné konopí

Oldřich Haluza
  21:32
O něco víc než měsíc zůstala brněnská organizace hnutí ANO bez šéfa. Po prosincovém vyloučení desítky rebelů se v pátek večer stal novým předsedou poslanec, krajský zastupitel a místostarosta Židenic Václav Trojan, který profesně vede pěstírnu léčebného konopí ve Fakultní nemocnici u svaté Anny. V loňských sněmovních volbách byl dvojkou jihomoravské kandidátky za současnou ministryní financí Alenou Schillerovou, jež jeho zvolení přivítala.

Při volbě brněnské organizace získal Václav Trojan jasnou většinu hlasů, tři členové se zdrželi. „Tímto rozhodně končí období nejistoty,“ prohlásila Alena Schillerová.

První místopředsedkyní brněnské organizace se stala místostarostka Brna-střed Ludmila Oulehlová. Ta přitom na radnici paradoxně vládne s ODS, což byl důvod vyloučení deseti brněnských zastupitelů ANO z hnutí, kteří se postavili proti pokynu Andreje Babiše a právě Schillerové, aby magistrátní koalici s občanskými demokraty kvůli reputačnímu riziku opustili.

Brněnskou organizaci hnutí ANO nově povede poslanec a expert na léčebné konopí Václav Trojan (9. ledna 2026)
Brněnská organizace hnutí ANO si pod dohledem krajské šéfky Aleny Schillerové (na snímku v popředí) zvolila nové vedení. Předsedou se stal poslanec a expert na léčebné konopí Václav Trojan (vlevo). (9. ledna 2026)
Václav Trojan je vedoucí Klinicko-farmakologické jednotky Mezinárodního centra klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, kde vzniklo Cannabis Research Center, které se zaměřuje na komplexní výzkum léčebného konopí.
Brněnská organizace hnutí ANO si pod dohledem krajské šéfky Aleny Schillerové (na snímku v popředí) zvolila nové vedení. Předsedou se stal poslanec a expert na léčebné konopí Václav Trojan (vlevo). (9. ledna 2026)
18 fotografií

Vedle Oulehlové budou Trojanovi krýt záda také poslanec Pavel Outrata, který je rovněž blízkým spolupracovníkem Schillerové a jako jeden ze tří zastupitelů její výzvu vyslyšel, a Libor Tupa působící jako radní v Žabovřeskách.

Vedení ANO vyloučilo brněnské zastupitele, kteří neopustili koalici s ODS

„Mé zvolení vnímám jako závazek. Jsme na začátku nové etapy. Nechci zůstat jen u slov a činů,“ řekl Trojan. Podle něj mu k volebnímu úspěchu pomohlo, že v minulých dnech objel téměř všechny brněnské buňky, z nichž některé si musely kvůli vyloučení desítky zastupitelů volit svého nového šéfa. Brněnskou organizaci chce konsolidovat.

Trojan se stal novým brněnským předsedou ANO zhruba deset měsíců před podzimními komunálními volbami. Jeho zvolení přitom automaticky neznamená, že bude lídrem hnutí na primátora. Kandidaturu podle svých slov zvažuje. Schillerová si s ohledem na množství jiné práce pro Trojana nemyslí, že by měl ambici se o lídrovský post ucházet. Kandidátku chce brněnská organizace řešit v dubnu či květnu.

Poslanečtí nováčci plánují řešit konopí na rakovinu, dálnici i dětský pohyb

Trojan i Schillerová vyloučili, že by ANO po volbách spolupracovalo ve vedení města s těmi občanskými demokraty, kteří na Nové radnici aktuálně vládnou. Jmenovitě například s primátorkou Markétou Vaňkovou nebo jejím náměstkem Robertem Kerndlem. „Jsou to lidé, se kterými máme problém. Pokud ODS nasadí jiné kandidáty a osobnosti, nebudu říkat, že s nimi nikdy nebudu spolupracovat,“ uvedl Trojan.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte značku auta podle světel?

Poznáte značku auta podle světlometu?

Poznáte automobilovou značku jen podle tvaru předních světel? Není to vždy snadné, masky se často podobají jako vejce vejci, dřívější odlišnost je nahrazena relativně unifikovanými světlomety. Přesto...

Pražští chodci. Vystrkují na okolí zadky, křičí, přenášejí svůj skromný majetek

Nejznámější pražští chodci. Klasická silueta na cyklostezkách. Je to holčička s...

Není to vždycky společensky přijatelné, ale některé lidi, které na cestách po Praze potkám, za vyfotografování opravdu stojí. Ať už svým stylem oblečení, nebo neoblečení. Nebo alespoň tím, co právě...

Tramvaje nepojedou na jih Prahy, výluka omezí provoz už od Podolské vodárny

Na jaře se otevře Dvorecký most.

Cestující v Praze musí od soboty počítat s dalším omezením tramvajové dopravy. Z důvodu napojení Dvoreckého mostu a prací na tramvajové trati bude obousměrně přerušen provoz v úseku Podolská vodárna...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Vraždil mladé ženy a bylo mu 16. Metoda Markovič rozkrývá případ spartakiádního vraha

Trojnásobný vrah Jiří Straka (v popředí) při rekonstrukci vraždy. Po zadržení...

Dlouho očekávaná šestidílná minisérie o dopadení spartakiádního vraha začíná už dnes. Seriál Metoda Markovič: Straka navazuje na předchozí nebývale úspěšný počin režiséra Pavla Soukupa, věnovaný...

Biatlon v Oberhofu 2026: První závod nabídl uctění památky, z Čechů si nejlépe vedla Davidová

Vítězslav Hornig běží stíhací závod v Le Grand Bornand.

Světový pohár v biatlonu se po vánočních svátcích a Novém roce vrací. A to do německého Oberhofu. Poprvé v sezoně se představil Tomáš Mikyska.

Na nájezdu na D5 za Plzní narazilo auto do svodidel, dvě spolujezdkyně zraněné

ilustrační snímek

Nehoda na přivaděči za Plzní uzavřela dnes odpoledne před 16:30 nájezd na dálnici D5 na 67. kilometru ve směru na Prahu. Exit 67 byl zhruba dvě hodiny uzavřen,...

9. ledna 2026  18:53,  aktualizováno  18:53

Nehoda uzavřela nájezd na D5 za Plzní, po nárazu auta do svodidel dvě zraněné

ilustrační snímek

Nehoda na přivaděči za Plzní uzavřela nájezd na dálnici D5 na 67. kilometru ve směru na Prahu. Exit 67 je uzavřen, uvedlo Národní dopravní informační centrum....

9. ledna 2026  18:11,  aktualizováno  18:11

Vyrážíte o víkendu bruslit? Tyhle jednoduché tipy vám mohou zachránit život

První dny roku 2026 přinesly zimní počasí, které dovoluje bruslení na rybnících...

Zimní radovánky na zamrzlých rybnících a jezerech lákají čím dál více lidí. Bruslení na přírodním ledu je skvělá zábava, ale bezpečnost by měla být vždy na prvním místě. Přinášíme praktické tipy, jak...

9. ledna 2026  19:31

U Osečku na Nymbursku se srazil autobus a auto, jeho řidič je vážně zraněn

ilustrační snímek

U Osečku na Nymbursku na silnici I/38 se dnes odpoledne srazilo osobní auto s autobusem. Řidiče auta s vážným zraněním transportovali záchranáři do nemocnice...

9. ledna 2026  17:29,  aktualizováno  17:29

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

U Osečku na Nymbursku se srazil autobus a auto, jeho řidič je vážně zraněn

ilustrační snímek

U Osečku na Nymbursku na silnici I/38 se dnes odpoledne srazilo osobní auto s autobusem. Řidiče auta s vážným zraněním transportovali záchranáři do nemocnice...

9. ledna 2026  17:29,  aktualizováno  17:29

Na Chomutovsku havaroval autobus plný dětí, nehoda uzavřela silnici

Policejní auto.

Autobus plný dětí dnes odpoledne havaroval u obce Domašín na Chomutovsku. Nikdo neutrpěl zranění. Pro děti přijel náhradní autobus. Nehoda uzavřela silnici mezi Měděncem a Kláštercem nad Ohří....

9. ledna 2026  18:42

U Osečku na Nymbursku se srazil autobus a auto, jeho řidič je asi vážně zraněn

ilustrační snímek

U Osečku na Nymbursku na silnici I/38 se dnes odpoledne srazilo osobní auto s autobusem. Zřejmě vážné zranění utrpěl řidič auta, cestující z autobusu a jeho...

9. ledna 2026  16:43,  aktualizováno  16:43

Strážníci našli na Brněnské přehradě další nebezpečné díry v ledu

ilustrační snímek

Strážníci našli na zamrzlé Brněnské přehradě další díry v ledu, dohromady dvě desítky. Zatímco ve čtvrtek odpoledne označili čtyři rozpuštěná místa v lokalitě...

9. ledna 2026  16:38,  aktualizováno  16:38

Horská služba v Krkonoších nedoporučuje kvůli nebezpečným jevům hřebenové túry

ilustrační snímek

Horská služba nedoporučuje v Krkonoších hřebenové túry kvůli mlze, sněžení a silnému větru. Výstrahu dnes horští záchranáři zveřejnili na webu. V Krkonoších v...

9. ledna 2026  16:35,  aktualizováno  16:35

V nemocnicích Pardubického kraje budou od pondělí 12. ledna zakázané návštěvy

ilustrační snímek

V nemocnicích Pardubického kraje budou od pondělí 12. ledna zakázané návštěvy. Důvodem je zvýšený výskyt respiračních infekcí v regionu a růst počtu pacientů...

9. ledna 2026  16:19,  aktualizováno  16:19

Matka napadla malé dítě, volala žena na policii. Omyl, chlapec plakal, protože upadl

ilustrační snímek

Jihočeští policisté zažili v loňském roce kromě vážných případů i řadu úsměvných či podivných událostí. Z přepadení banky se vyloupl neohlášený úklid, za úhynem ryb nebyla otrávená voda v rybníce,...

9. ledna 2026  17:52,  aktualizováno  17:52

Kde zabíjel spartakiádní vrah Straka? Poprvé „doma“ u Novodvorské, pak v Hloubětíně a Bubenči

Policejní fotografie z rekonstrukce vraždy

Spartakiádní vrah Jiří Straka a jeho dopadení se staly námětem televizní minisérie Metoda Markovič: Straka. Odstartovala na Oneplay v pátek 9. ledna 2026 a má 6 dílů. Provedeme vás místy, kde se...

9. ledna 2026  17:40

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.