Brněnským primátorem se stal Jakub Hruška (KDU-ČSL), získal 44 z 54 hlasů

Autor: ČTK
  0:05aktualizováno  12:55
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Novým brněnským primátorem se stal lídr vítězného uskupení Lidovci a STAN Jakub Hruška (KDU-ČSL). Na dnešním ustavujícím zasedání zastupitelstva získal hlasy 44 z 54 přítomných. Deset přítomných zastupitelů opozičního hnutí ANO hlasovalo proti návrhu. Hruška po osmi letech vystřídá ve vedení města Markétu Vaňkovou (ODS), která letos už nekandidovala. Zastupitelé dnes také zvolili čtyři náměstkyně primátora a radní.

Brno příští čtyři roky povede koalice tvořená vítězným uskupením Lidovci a STAN, ODS, TOP 09 a nezávislými, Zeleným Brnem, Piráty a Fakt Brno TU! a hnutím Za Lužánky. V zastupitelstvu o 55 členech má 44 křesel, v opozici je hnutí ANO.

Hruška ve svém projevu před zvolením uvedl, že k funkci primátora přistupuje s odpovědností, pokorou a odhodláním. "Naším společným úkolem je nedopustit, aby se z magistrátu stala nedobytná věž," řekl. Nesmí se podle něj zapomínat na žádnou z městských částí, ať už jde o finance, investice nebo účast na kulturních a společenských akcích. Uvedl také, že věří v odhodlání svých kolegů pracovat pro Brno.

První náměstkyní primátora se stala Kamila Zlatušková (za ODS). Na starosti bude mít sport a mezinárodní vztahy. Brno má být podle ní otevřené město s jasnými hodnotami. Druhou náměstkyní primátora byla zvolena Natálie Vencovská (Zelení), v gesci bude mít životní prostředí. Další náměstkyní se stala Irena Matonohová (STAN). Dosud působila jako radní pro školství. Tuto oblast bude mít na starosti nadále, přidá se k ní ještě participace. Čtvrtou náměstkyní primátora se stala Marie Jílková (KDU-ČSL), která bude mít na starosti sociální oblast, zdravotnictví a bydlení.

V jedenáctičlenné radě usedne také Matyáš Svoboda (ODS), na starosti bude mít majetek a bytovou výstavbu. Koalici ODS, TOP 09 a nezávislých bude zastupovat také Tomáš Aberl (TOP 09) coby radní pro informační technologie a strategický rozvoj a inovace. Územní plánování, rozvoj, veřejný prostor a městskou energetiku bude mít na starosti Kateřina Basel (KDU-ČSL), radní pro investice a evropské fondy bude Tereza Karafiátová (STAN). Piráty bude jako radní pro dopravu zastupovat Adam Zemek, hnutí Za Lužánky Jana Janulíková. Připadne jí kultura, památková péče, marketing a cestovní ruch.

Ustavující zasedání zastupitelstva až do zvolení šestého člena rady řídila nyní už bývalá primátorka Markéta Vaňková (ODS). Poté se řízení ujal Hruška. Vaňková se s přítomnými v sále rozloučila slovy "Na shledanou všem!". Zastupitelé ji ocenili potleskem vestoje.

Z dnešního zasedání vzešli také předsedové výborů. Finanční výbor povede David Pokorný (Fakt Brno), místopředsedkyní finančního výboru bude Andrea Pazderová (ODS). Do funkce předsedy kontrolního výboru byl zvolen Libor Tupa, místopředsedou bude Miroslav Kubásek (oba ANO). Předsedkyní výboru pro národnostní menšiny bude Kristýna Fuchsová (za Zelené), jeho místopředsedou bude Martin Krytinář, který není zastupitelem.

Zastupitelé z hnutí ANO avizovali, že navrhované personální složení nového vedení Brna nepodpoří. "Při pohledu na složení nové koalice máme určité pochybnosti o její budoucí stabilitě a její schopnosti prosazovat jednotnou vizí rozvoj města," řekl zastupitel Václav Trojan (ANO).

Volby v říjnu v Brně vyhrálo uskupení Lidovci a Starostové, získalo 18 mandátů. Druzí ODS, TOP 09 a nezávislí mají 13 křesel, Zelené Brno má šest mandátů, čtyři mají Piráti a Fakt Brno TU! a hnutí Za Lužánky tři mandáty. Hnutí ANO skončilo ve volbách třetí s 11 mandáty.

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