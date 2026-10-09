Novináři a humanitární pracovníci se ve Vyškově připravovali na krizové situace

Novináři a humanitární pracovníci se ve Vyškově v kurzu přežití připravovali na nebezpečné situace, do kterých by se mohli při své práci dostat. Uspořádal jej pro ně Kabinet ministra obrany ve spolupráci s Velitelstvím výcviku – Vojenskou akademií Vyškov. Dnes kurz skončil, jak na webu informovalo ministerstvo obrany.
Kurzu se od 2. října účastnilo 14 zájemců z České televize, TV Nova, Českého červeného kříže a dalších organizací. Účastníci se v něm setkávali se situacemi, které mohou zažít při své práci v krizových či válečných oblastech. Procházeli vojenskými checkpointy, poskytovali první pomoc, reagovali na útoky dronů a učili se bezpečně pohybovat v neznámém či zaminovaném prostoru. Jednotlivé úkoly navíc plnili pod časovým tlakem a v situacích, kdy se museli spolehnout na ostatní členy týmu.
"Právě ve chvíli, kdy člověk čelí únavě, stresu a nejistotě, se ukáže, jak si dokáže v náročné situaci poradit. Musí zachovat chladnou hlavu, rychle vyhodnotit situaci a rozhodnout se i tehdy, když na to nemá dostatek času ani informací. Výcvik účastníky záměrně staví mimo jejich komfortní zónu, aby si mohli vyzkoušet, jak takové situace zvládají," vysvětlil velitel kurzu Martin Beneš.
Pro Jiřího Eichlera z Českého červeného kříže byl výcvik především možností poznat vlastní hranice a zjistit, jak si poradí ve vypjatých momentech. "Kurz mi ukázal, co všechno dokážu zvládnout i v opravdu náročných situacích," uvedl. Nejsilnější pro něj nebyla jedna konkrétní disciplína, ale především možnost vcítit se do situací, které lidé v krizových oblastech skutečně zažívají. Díky tomu podle svých slov lépe poznal, co obnáší práce vojáků. "Člověk si uvědomí, jak náročná je jejich činnost a co všechno musí zvládat," doplnil.
Výcvik pro krizové situace má tradici od roku 1994 a za dobu jeho existence jím prošlo přibližně 500 novinářů a humanitárních pracovníků. Nekonal se jen v letech pandemie covidu-19.