Novinka Národního divadla Brno nabídne svérázné hrdiny a cestu do středu Země

Svérázní hrdinové, národní mýty a brněnské reálie se potkají v inscenaci Mucha, Mucha, Mucha, kterou pro jeviště Reduty připravuje činohra Národního divadla Brno. Dobrodružnou komedii s absurdním humorem napsal na objednávku divadla dvojnásobný držitel Ceny Alfréda Radoka za původní dramatickou tvorbu Miloslav Vojtíšek, který tvoří pod pseudonymem S.d.Ch. Premiéra bude v pátek, informoval za činohru Petr Tlustý.
Jednou z postav komedie je Křížovkářka, která se pokouší najít odpovědi v tajenkách křížovek a rébusů. Luštit křížovku budou v přeneseném smyslu i diváci. "Chtěl bych, aby divákům vyšlo, že má smysl pokoušet se o nové cesty a hledat nové texty, které mluví o tom, co žijeme. Že se snažíme být tady a teď a být aktuální, se všemi riziky, která to přináší," uvedl režisér Šimon Dominik.
Jméno Mucha v názvu inscenace má tři různé významy. Malíř Alfons Mucha a jeho Slovanská epopej připomínají velkolepé obrazy národní minulosti, brněnská zpěvačka Nikola Mucha vnáší do inscenace svou hudební energii a Muchova bouda v Mariánském údolí je místem, kde se celý příběh dává do pohybu.
Slovanská epopej navíc měla důležitou roli při přípravách inscenace. První čtená zkouška byla mezi Muchovými monumentálními plátny na zámku v Moravském Krumlově na Znojemsku.
Hybatelem děje je skupina nadšenců, kteří se rozhodnou obnovit někdejší mírové slavnosti v Mariánském údolí v Brně-Líšni, které za komunistického režimu patřily k masově navštěvovaným akcím. Iniciativa se záhy vymkne kontrole. Země se otevře a místo velkolepé slavnosti čeká její organizátory výprava do útrob českých dějin i do hlubin Země. Podle divadelníků hra s humorem zkoumá potřebu vracet se k minulosti, obnovovat tradice a hledat v dějinách odpovědi na současné otázky.