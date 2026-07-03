Novinkou letošních Slavností okurek je soutěž v pití okurkového láku

Letošní novinkou Slavností okurek ve Znojmě bude soutěž v pití okurkového láku. Přes den se zájemci zúčastní kvalifikačních kol, ti nejlepší si pití zopakují ve večerním finále, napsala v tiskové zprávě mluvčí pořádající Znojemské Besedy Kristýna Musilová. Slavnosti se uskuteční 7. srpna v Hradní ulici, okolí rotundy svaté Kateřiny a na nádvoří Znojemského hradu. Letos jsou součástí celoročních oslav 800 let od povýšení Znojma na královské město.
Kromě pití okurkového láku se bude soutěžit v plnění zavařovacích sklenic na čas a přesnost. "Do obou soutěží je možné se přihlásit na místě. Součástí bude i tradiční vyhlášení výsledků o nejlepší nakládané okurky velkovýrobců, hodnocení se uskutečnilo již na jaře," řekla Musilová.
Výrobci pak mohou mít na etiketě informaci o ocenění Královská okurka, Výběrová okurka a Pikantní okurka. Zatímco hodnocení okurek velkovýrobců už skončilo, do konce července mohou své okurky přihlašovat zájemci, kteří si je nakládají doma. Do soutěže musí odevzdat dva vzorky buď v kategorii sterilovaných okurek či rychlokvašek.
Součástí Slavností okurek bude také degustace vzorků nakládaných okurek, kuchařská show, řemeslné dílny, program pro děti a několik koncertů. Přes den bude hrát cimbálová muzika Špalek, večer kapela Pekař a po ní YoYo Band. Odpočinková zóna bude letos připravená na nádvoří hradu.