Nová diabetologie, noví lékaři i dětské oddělení, hlásí nemocnice v Boskovicích

„Budeme v něm naše pacienty každý měsíc informovat ovšem, co se týče zdravotnictví. Nejen toho v Boskovicích. Navíc připravujeme i řadu dalších videí, která představí naši nemocnici,“ přiblížila mluvčí zdravotnického zařízení Eliška Windová.

Co pacienti ocení asi nejvíce, jsou nové ambulance a oddělení. Nedávno tady otevřeli anesteziologickou ambulanci a diabetologickou ambulanci. Do té přijímají i nové pacienty. Z Brna do Boskovic totiž přišla diabetoložka Jitka Lachmanová. „Paní doktorka u nás ordinuje ve čtvrtek a v pátek, přičemž jeden den je v nemocnici až do 17.30 hodin, jejích služeb lze tedy využít až do odpoledne.V pátek přijímá pacienty do půl druhé,“ upřesnil primář interního oddělení Marián Mičko.

Od Nového roku také opět funguje dětské oddělení. To se otevřelo po více než roce s nástupem nového primáře Karla Mittnera. Do odborných ambulancí je potřeba se objednávat, a to ve všední dny mezi 7. a 8. hodinou ráno na telefonním čísle 516 491 346. Lékaři ordinují na ambulancích gastroenterologie, kardiologie, endokrinologie, nefrologie a rizikové poradny.

„Jsem moc ráda,že jsme po delší odmlce mohli dětské oddělení znovu otevřít, protože to bereme jako nedílnou součást naší nemocnice a služby pro obyvatele celého regionu. Věřím,že v letošním roce se nám povede dobře a budeme otevírat i další ambulance,“ uvedla jednatelka městské nemocnice Jana Syrovátková.

To se pravděpodobně splní. Novou posilou v lékařském týmu je totiž Josef Chovanec, emeritní primář z brněnského Masarykova onkologického ústavu, oddělení gynekologické onkologie. „Rád by u nás otevřel novou ambulanci zaměřenou na předrakovinné stavy, dále na kontrolu prsou a kontrolu onkologických pacientek,“ prozradila Windová.

Skvělou pověst si drží místní porodnice. I přes celorepublikový výrazný pokles porodnosti zaznamenala ta boskovická propad pouhá tři procenta. „Loni se u nás narodilo 624 dětí, což je jen o 21 méně než v roce 2023. Je to skvělá ukázka toho, že maminky naši porodnici rády vyhledávají. Nabízíme jim totiž hodně individuální přístup a naším cílem je především zdravá a spokojená maminka, tedy i zdravé a spokojené miminko,“ujistil primář Jan Machač, jenž je v oboru už 50 let a za jeho prací jak při porodech, tak i zákrocích jezdí ženy z celé republiky.

Také porodnice nabízí řadu novinek. „Z poslední doby je to třeba pořízení porodního gauče, na oddělení šestinedělí máme jídelní koutek, který maminkám nabízí možnost občerstvit se kdykoli, když mají hlad. Což je hlavně po porodu velmi důležité. Na památku na porod si maminky mohou domů odnést otisk placenty,“ dodala mluvčí špitálu. Kromě porodního gauče rodičky využívají i vanu nebo porodní bazének. Takovou možnost loni zvolilo 134 žen a devět z nich do vody i porodilo.

A jaké další novinky v Boskovicích mají? Ortopedové vydali brožuru ortopedie, kde informují o všem, co se týče operací kloubů, informace jsou také na webu a zájemci se je dozvědí i na pravidelných setkáních. Nemocnice nově nabízí možnost pro samoplátce nechat si otestovat krev. Vybírat je možné z mnoha balíčků. „Velmi oblíbený je u nás také program Anesteziologem nanečisto,nově i Ortopedem nanečisto, kdy si u nás medici 5. a 6. ročníků mohou vyzkoušet být lékařem,“ dodala Windová.

Dobrou zprávou pro nemocnici také je, že přestože kraj není jejím zřizovatelem, pošle jí finanční dar sedm milionů korun na provoz. Na začátku dubna to schválili krajští radní.