Přímou linkou Brno zrychlí dopravu ze severu do průmyslové zóny na jihu

Novinka souvisí s oficiálním dokončením výstavby estakády na Tomkově náměstí a chystanou změnou jízdních řádů v celém Česku, která nastane o víkendu. „Využijeme nové stavby, tudíž i možnosti rychlejší jízdy tímto úsekem,“ uvedl provozní ředitel Dopravního podniku města Brna (DPMB) Jan Seitl. Právě průjezd přes estakádu by měl ušetřit minimálně pět minut.

Některé spoje linky 72 jedoucí z Technologického parku na severu Brna přes uzel u královopolského nádraží, kam zajíždí regionální autobusy z okolí Brna, tak budou prodlouženy až do průmyslové zóny ve Slatině a Černovicích na jihu města.

„Byli jsme v minulosti poptáváni, zda bychom něco podobného nezavedli, takže teď si ověříme, jestli ten zájem skutečně bude,“ doplnil Seitl s tím, že jízdní doba by měla trvat do 28 minut. V tomto čase je v tuto chvíli i rezerva pro případné zdržení, je tak možné, že výsledná doba bude kratší.

Seitl navíc nevylučuje, že už v příštím roce na této trase vznikne takzvaná expresní linka, která by nezastavovala na každé zastávce, ale jen ve vybraných uzlech, tudíž by se čas na cestě přes město ještě zkrátil.

Ostatně jiná expresní linka E56 z Králova Pole směrem k fakultní nemocnici v Bohunicích patří mezi velmi využívané spoje a po nedávném zprovoznění čtyřpruhu na Žabovřeské už nenabírá pravidelná zpoždění. V novém jízdním řádu se navíc zkrátí jízdní doba, takže by cestující tuto trasu měli skutečně urazit za deset minut, a nikoliv za čtvrt hodiny jako dosud. „Pokud by nastalo, že by expresní dlouhé autobusy jezdily kvůli vysoké poptávce přetížené, zkrátili bychom na této lince intervaly mezi jednotlivými spoji,“ prohlásil Seitl.

Část výlukových tras zůstane trvale

Na změnu jízdních řádů čekají i obyvatelé východní části Brna, protože se po více než dvou letech vrátí do původního režimu zdejší trolejbusové linky. Ale jen částečně. „Na Lesné se zalíbilo zajíždění trolejbusu 26 do uzlu ve Štefánikově čtvrti,“ poznamenal Seitl.

Tento spoj tak na Lesné bude mít i nadále konečnou a na původní trasu přes Vinohrady do Líšně se v neděli vrátí „pouze“ trolejbus 25, který nově nepojede závlekem přes Starou osadu, jak tomu bylo dříve. „Zůstane ovšem zachován trolejbus číslo 27, který bude i nadále jezdit ve směru od Líšně přes Vinohrady na Starou osadu,“ podotkl ředitel.

S koncem výluk kvůli výstavbě estakády na Tomkově náměstí skončí prodloužení autobusové linky 57, která dnes jezdí na Vinohrady. Nově bude od neděle jezdit už jen do Štefánikovy čtvrti, popřípadě do zastávky Maloměřický most.

Šumavskou ulicí, kde se složitě vyhýbají auta, plánuje Brno vést novou tramvajovou trať: