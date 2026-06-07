Novinky: Památkáři nepovolili prosklené zastřešení nádvoří hradu Špilberk v Brně

Národní památkový ústav (NPÚ) nepovolí, aby bylo nad vnitřním nádvořím hradu Špilberk v Brně trvalé prosklené zastřešení. O rozhodnutí dnes informoval server Novinky.cz. Podle ředitele brněnského pracoviště NPÚ Zdeňka Váchy by trvalé zastřešení změnilo podobu, výraz i celkovou atmosféru hradu, řekl serveru.
Podle Váchy není nad nádvořím možná ani jiná forma zastřešení, která by vypadala jako historická, řekl Novinkám. "Víme, že všechny snahy o vytvoření něčeho takového byly vždy neúspěšné. Nicméně mobilní a dočasné zastřešení za nás má svůj smysl," citoval server Váchu.
Zpracování odborné studie, ze které měla vyplynout podoba zastřešení, schválili brněnští radní loni na podzim. Muzeum města Brna, které sídlí na Špilberku, tehdy požádalo město jako svého zřizovatele, aby peníze vyhrazené na pořízení mobilního zastřešení mohlo částečně využít na prověřovací studii a případnou projektovou přípravu.
Ředitel Muzea města Brna Zbyněk Šolc Novinkám řekl, že s rozhodnutím památkářů muzeum počítalo a s ohledem na něj bude také postupovat. Uvedl, že kvůli chybějícímu zastřešení musí pořadatelé často přerušovat nebo odkládat program. Na Špilberku se každoročně koná řada koncertů nebo Letní shakespearovské slavnosti.
Podle serveru by chtěl Šolc získat mobilní zastřešení do začátku letní sezony 2028. Mělo by jít o plachtu, která se natáhne na kovovou konstrukci. Muzeum chce podle serveru navázat na návrhy mobilního zastřešení, které vytvořili před třemi lety studenti architektury z brněnského Vysokého učení technického.