Nový balet Maska v Národním divadle Brno ukáže, jak snadno lidé mění tváře

Balet Národního divadla Brno připravil jako první premiéru v nové sezoně představení Maska v choreografii Mária Radačovského. Ukáže, jak člověka manipuluje okolí a jak snadno lidé mění tváře. Hudební doprovod živě obstará přední český klavírista Ivo Kahánek, inscenace je zároveň jeho recitálem. Premiéra bude 25. září v Janáčkově divadle, oznámila ČTK mluvčí souboru Michaela Paučo.
Maska je poslední Radačovského celovečerní dílo v pozici uměleckého šéfa baletu. Od sezony 2028/2029 jej nahradí dlouholetá členka souboru, pedagožka a choreografka Markéta Pimek Habalová, a to v rámci obměny vedení celého Národního divadla Brno.
Dosud Radačovský stavěl své celovečerní balety na silných životních příbězích výjimečných osobností – skladatele Ludwiga van Beethovena, módní návrhářky Coco Chanel či výtvarníka Andyho Warhola. Tentokrát zvolil abstraktnější formu a zaměřil se na fenomén masky ve smyslu tajemství i přetvářky.
"Jako vnímaví lidé pozorujeme všudypřítomné změny na každém kroku – od bezprostředního okolí až po globální mocenské a válečné hry. Padající masky nejsou v dějinách lidstva žádnou novinkou, dnes nás ale doprovázejí mnohem častěji a mnozí jejich střídání ani neskrývají," uvedl Radačovský. "Naše společnost, která hrdě staví na antickém a humanistickém odkazu, tuto ochrannou masku postupně ztrácí. Pomyslný mramor klasické krásy puká a drolí se," doplnil choreograf.
Inscenace je podle Radačovského výpovědí o lidech, kteří v sobě nacházejí sílu masku strhnout a odmítnout přetvářku. Nebojují při tom jen s vnějším světem, ale i s vlastním strachem a zranitelností.
Na hudební dramaturgii se podílel přední český klavírista a mistr romantického repertoáru Kahánek. V části programu se k němu připojí i Janáčkovo kvarteto. Zazní hudba Fryderyka Chopina, technicky náročné Transcendentální etudy Franze Liszta a proslulá La Campanella téhož autora.
Kvůli vizuální stránce představení oslovil Radačovský slovenské výtvarníky Alexandru Gruskovou a Marka Hollého, s nimiž dlouhodobě spolupracuje. Hlavní mužské role ztvární Šóma Ogasawara a Arthur Abram, ženské postavy tančí An Se-hjon a Glorie Benagliová.