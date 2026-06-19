Nový institut má lépe koordinovat péči o duševní zdraví v Jihomoravském kraji

Koordinovat péči o duševní zdraví mezi zdravotními, sociálními či krizovými službami, krajem či integrovaným záchranným sborem bude mít za úkol nově vznikající Jihomoravský institut mysli (JIM). Institucionalizovaná síť by mohla pomoct lépe reagovat na rostoucí potřeby obyvatel i odborníků v regionu, řekli dnes novinářům zástupci kraje i organizací, které lidem s duševními problémy pomáhají.O založení institutu budou v pondělí 22. června rozhodovat krajští zastupitelé. Pokud návrh schválí, svoji činnost zahájí 1. července.
Podle náměstkyně pro nelékařská zdravotnická povolání jihomoravských záchranářů Romany Pochylé roste počet výjezdů k pacientům s psychiatrickými diagnózami. V roce 2025 to bylo téměř 6000 výjezdů, což je meziroční nárůst o 500 případů, uvedla Pochylá. Rostoucí čísla dnes potvrdili i zástupci škol a dalších organizací.
Obracet na institut se budou moct především odborníci. "Primárně je to instituce především pro síťování odborníků," řekla Pavla Kovářová, která již péči o duševní zdraví v kraji koordinuje a měla by stát v čele institutu. Doplní ji další tři koordinátoři či koordinátorky, kteří vzejdou z řad těch, kteří se pohybují v oblasti sociálních, sociálně-zdravotních a školských služeb, uvedla Kovářová.
"Jihomoravský institut mysli nám umožní systémově propojit tuto okamžitou krizovou pomoc s navazující péčí a lépe koordinovat postupy při mimořádných událostech, aby v momentě nejtěžší krize nezůstal nikdo sám," řekla ředitelka organizace Modrá linka Tereza Musilová. Podobně pomůže institut i jiným organizacím.
Kromě koordinace krajského systému péče o duševní zdraví bude úkolem institutu vyhodnocovat data a efektivitu jednotlivých programů, podporovat školy, obce, poskytovatele služeb nebo destigmatizovat lidi s duševním onemocněním.
"Za poslední roky se nám podařilo vybudovat řadu funkčních projektů a partnerství. Ukazuje se ale, že téma duševního zdraví je natolik rozsáhlé a důležité, že potřebuje stabilní institucionální zázemí. Jihomoravský institut mysli zajistí dlouhodobou koordinaci systému, metodickou podporu, práci s daty i rozvoj nových služeb. Díky tomu budeme schopni lépe reagovat na potřeby obyvatel i odborníků v terénu," řekl náměstek hejtmana pro sociální a rodinnou politiku Roman Celý (KDU-ČSL).
Duševnímu zdraví v regionu se kraj věnuje dlouhodobě a systematicky, doplnil jihomoravský hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL). Oblast kraj koordinuje od roku 2017, v regionu fungují dvě centra duševního zdraví a další mají vzniknout v příštím roce.